Assistenza domiciliare, incontro con famiglie e associazioni

Incontro in Campidoglio sul tema dell’assistenza domiciliare. Insieme al Sindaco Roberto Gualtieri, all’assessora alle Politiche Sociali Barbara Funari e alla Presidente della Commissione consiliare delle Politiche Sociali e della Salute, Nella Converti, sono intervenuti rappresentanti delle Consulte municipali, del Forum del Terzo Settore, della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH Onlus) e della Rete SupeRare.

L’Amministrazione, ascoltate le parole dei diversi rappresentanti, ha chiarito le scelte compiute nella definizione dell’Assestamento di Bilancio attualmente in discussione in Assemblea capitolina.

Nonostante i tagli del Governo che, solo per quest’anno andranno già ad impattare per 28 milioni di euro sulla spesa corrente generale capitolina e ai fondi nazionali dedicati all’assistenza domiciliare rimasti inalterati, pur in presenza degli adeguamenti contrattuali del settore, Sindaco e assessora hanno chiarito che non ci sarà nessun taglio al servizio e alle ore.

Infatti, l’Assestamento di Bilancio in approvazione prevede per i prossimi mesi del 2024 un incremento dei fondi che consentirà di adeguare dell’8,5% il budget individuale, senza taglio delle ore.

Si tratta di un primo adeguamento su assistenza sia diretta che indiretta, che seguirà l’approvazione della apposita delibera sulla quale si lavorerà tutti insieme a partire dal prossimo settembre.

Verrà inoltre istituito un tavolo interassessorile (Politiche sociali e Bilancio) al quale parteciperanno rappresentanti delle Consulte e del Terzo Settore.

Infine, l’Amministrazione affiancherà i cittadini in una battaglia comune nei confronti del taglio di risorse correnti, proprio quelle che hanno a che fare con le spese vive dei servizi offerti alle persone, a partire da quelle più fragili.

