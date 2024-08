Autonomia: Bonessio (Avs), bene firma per referendum Municipio Roma VIII

“Ringrazio il presidente Ciaccheri per aver individuato nello sportello Urp del Municipio Roma VIII il luogo dove poter firmare per il referendum contro l’Autonomia differenziata.

Mi auguro che d’ora in poi anche tutti gli altri Municipi di Roma seguano questo esempio per facilitare l’esercizio della democrazia previsto dalla Costituzione. Come Alleanza Verdi-Sinistra continueremo a organizzare sul territorio stand per la raccolta firme.

Ma ricordo che per coloro che non possono recarsi di persona è possibile firmare anche online muniti di Spid o Carta d’Identità Elettronica.

L’autonomia differenziata è il delitto perfetto che questo Governo vuole compiere ai danni delle regioni più svantaggiate, aumentando ulteriormente il divario tra Nord e Sud e provocando una insanabile frattura economica, sociale e culturale del Paese.

Chiedere di abrogare questa legge è un atto di giustizia a tutela dei diritti costituzionali e per contrastare l’attacco all’identità e alla storia della Repubblica Italiana, una e indivisibile.”

Così il consigliere capitolino dell’Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio.

