Baraccopoli al Gianicolo tra il Faro e il Cannone: sgomberato insediamento abusivo

Blitz di prima mattina per la tutela del patrimonio monumentale e del decoro della Capitale. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti all’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e al I Gruppo Trevi-Centro, sono intervenuti al Gianicolo per lo sgombero e la rimozione integrale di un insediamento abusivo allestito nel cuore della storica passeggiata romana.

Le operazioni di bonifica traggono origine dalle attività di monitoraggio e pattugliamento eseguite nei giorni scorsi, che avevano evidenziato la presenza di accampamenti di fortuna e tende posizionate nelle immediate adiacenze di luoghi ad alto valore storico e turistico, in particolare nelle vicinanze del Faro e del celebre Cannone del Gianicolo.

La bonifica di AMA e lo sgombero dell’area

Nella mattinata di oggi le pattuglie sono giunte sul posto garantendo la messa in sicurezza del perimetro e l’avvio delle manovre di smantellamento delle strutture precarie.

Fondamentale il supporto del personale e dei mezzi speciali di AMA Roma S.p.A., che hanno provveduto alle complesse fasi di pulizia, igienizzazione e rimozione di un ingente quantitativo di rifiuti accumulati, materiali degradati e masserizie varie abbandonate sul suolo pubblico.

Due denunciati: violato il divieto di dimora del Questore

Nel corso dell’intervento le forze dell’ordine hanno rintracciato all’interno delle tendopoli due uomini, identificati in un cittadino ucraino di 51 anni e un cittadino russo di 41 anni.

Entrambi sono stati accompagnati negli uffici per i rilievi fotosegnaletici e formalmente deferiti all’Autorità Giudiziaria:

I reati contestati:

I due uomini dovranno rispondere delle accuse di occupazione abusiva di suolo pubblico e per l’inottemperanza al divieto di dimora nel territorio di Roma Capitale già formalmente emesso nei loro confronti dal Questore di Roma.

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