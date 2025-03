Battaglia (PD), seconda edizione “Next beat” opportunità preziosa per giovani

«Accogliamo con grande entusiasmo la seconda edizione di “Next beat”, un’iniziativa straordinaria che avvicina i giovani alla musica e alla cultura, rendendole accessibili a tutti».

Lo dichiara in una nota la presidente della commissione capitolina Cultura, Erica Battaglia del Partito democratico.

«Un plauso all’ufficio di scopo Politiche Giovanili di Roma Capitale e

alla Fondazione Musica per Roma, per aver reso possibile questo progetto che offre ai ragazzi under 35 residenti a Roma l’opportunità di assistere a concerti di artisti di altissimo livello a un prezzo simbolico – prosegue Battaglia -. La cultura deve essere a portata di mano, perché è attraverso la musica, l’arte e la conoscenza che si costruisce una società più consapevole e inclusiva. Grazie a Next beat, l’Auditorium Parco della Musica diventa ancora di più un punto di riferimento per le nuove generazioni. Un’occasione da non perdere, a partire dal Click Day di lunedì 31 marzo alle ore 12», conclude Battaglia.

