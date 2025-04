Beni confiscati: Forum cittadino di Roma, dal sequestro al riscatto sociale

Si è svolto nella Sala della Protomoteca il “Forum cittadino” sui beni confiscati alla criminalità organizzata, promosso dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative.

L’assemblea, a pochi giorni dalla Giornata nazionale della memoria e dell’impegno del 21 marzo scorso, ha rappresentato un momento di confronto tra amministratori, operatori e realtà associative impegnate nella gestione e valorizzazione sociale dei beni confiscati.

Durante i lavori sono stati illustrati i principali progetti avviati da Roma Capitale, tra cui la recente delibera n.49/2025 che evidenzia l’interesse del Comune per l’acquisizione di nuovi beni – tra cui la sede attuale di Differenza Donna e il terreno annesso alla palestra della legalità di Ostia – e gli avvisi pubblici per l’assegnazione di immobili da destinare a finalità sociali. Presentati anche gli aggiornamenti del geoportale “Atlante” e le attività del Forum nei suoi due laboratori tecnici.

In occasione del Forum, è stato pubblicato online, sul sito di Roma Capitale, l’elenco dei beni confiscati ora parte del patrimonio di Roma: circa 150, di questi beni l’80% sono stati già assegnati, la destinazione d’uso resta quasi sempre a scopo sociale. (Visita la pagina dedicata)

Cosa è emerso dal Forum

· necessità di una programmazione preventiva che possa consentire una vera valorizzazione del bene confiscato. Il tema della programmazione resta centrale: i beni confiscati diventano vere occasioni di sviluppo solo se inseriti in tavoli di programmazione condivisa, in un’alleanza tra cittadini, enti pubblici e terzo settore;

· si assiste ad un cambio di passo decisivo nella gestione dei beni confiscati: se negli anni passati i beni confiscati, molto spesso, restavano senza destinazione, oggi, grazie alle interlocuzioni, tra tutti gli attori coinvolti, si riesce più velocemente a garantire una destinazione effettiva e utile dei beni confiscati;

· grande attenzione ancora da porre sulle assegnazioni provvisorie di beni sotto sequestro, perché in caso di revoca si rischiano disagi alle realtà che si sono impegnate nella progettualità del bene;

· necessaria una nuova narrazione sui beni confiscati; nonostante si siano fatti passi enormi in materia di trasparenza, poter raccontare i processi che insistono su un bene, dal sequestro al riuso, può creare maggiore consapevolezza e permettere l’emersione delle necessità e dei bisogni dei territori in cui questi beni insistono;

· i beni confiscati possono essere utilizzati per l’housing first, ma è importante che sui territori si faccia un lavoro di mediazione sociale e culturale per ridurre al minimo eventuali resistenze di chi abita vicino ai beni.

Ampio spazio è stato dedicato ai percorsi formativi, in particolare al prossimo seminario con ANCI sulla semplificazione amministrativa e a un ciclo di tre webinar promosso da Libera insieme all’Assessorato, alla Scuola di Formazione Capitolina e ad altre associazioni attive sui beni confiscati.

L’assemblea si è conclusa con un dibattito aperto alle associazioni e a tutti i soggetti coinvolti nel percorso partecipativo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.