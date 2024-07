Blitz antidroga a Monteverde: 50enne arrestato con cocaina e 18.000 euro in contanti

Dopo un’attenta attività di osservazione nei pressi dell’abitazione del sospettato, gli agenti lo hanno intercettato mentre arrivava a bordo del suo scooter. Innervosito dal controllo, l’uomo ha acconsentito a seguirli presso la sua abitazione per consentire una perquisizione.

Con l’ausilio di un cane antidroga della Questura di Roma, gli investigatori hanno setacciato minuziosamente l’appartamento, rinvenendo diverse dosi di cocaina nascoste in vari punti, tra cui all’interno di scarpe e in un doppio fondo ricavato in un tavolino.

Sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, due Rolex e oltre 18.000 euro in contanti, di cui l’uomo non è stato in grado di giustificare la provenienza.

Al termine delle formalità di rito, il 50enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su richiesta della Procura della Repubblica, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.