Blitz dei Carabinieri a Roma Nord: tre arresti in poche ore tra furti in appartamento e raid nei capannoni

Due interventi fulminei a distanza di poche ore e tre persone finite in manette. È il bilancio dell’ultima offensiva contro i reati predatori messa a segno dai Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, impegnati in un’attività straordinaria di pattugliamento nei quartieri del versante nord della Capitale.

Il primo episodio si è consumato lungo via Anguillarese, nella zona de La Storta. Qui un ragazzo italiano di 23 anni è riuscito a penetrare furtivamente all’interno di un appartamento all’interno di un complesso condominiale.

A mandare all’aria i suoi piani è stato l’occhio vigile di un abitante dello stabile, che ha subito composto il 112 chiedendo l’intervento dei soccorsi.

La pattuglia della Stazione locale, giunta sul posto in una manciata di minuti, ha sorpreso e bloccato il giovane ancora all’interno dell’abitazione, facendogli scattare le manette ai polsi con l’accusa di tentato furto in abitazione.

Nel giro di poco tempo, un secondo blitz è scattato in via Gastone Maresca, nel territorio di Settebagni.

In questo caso i Carabinieri della Stazione di zona sono entrati in azione dentro un ex capannone industriale in disuso, di proprietà di un’azienda romana.

Sorpresi in flagrante due uomini di 33 e 24 anni, sorpresi mentre stavano smantellando la struttura:

Il bottino: I due si erano già impossessati di diverse serrature metalliche, cavi elettrici e tubature in rame dell’impianto di climatizzazione.

Le accuse: Bloccati dai militari prima che potessero dileguarsi, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. L’intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari.

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