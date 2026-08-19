Bombe d’acqua, siccità e gelate: la Regione Lazio taglia il costo delle polizze agricole

Di fronte a un clima sempre più imprevedibile — fatto di bombe d’acqua, siccità prolungate e gelate improvvise — la sopravvivenza economica delle aziende agricole passa inevitabilmente dalla capacità di tutelare il lavoro nei campi.

Per arginare l’impatto dei disastri ambientali sui bilanci del settore primario, la Regione Lazio sblocca una nuova misura di sostegno indirizzata ad abbattere il costo delle coperture assicurative sulle produzioni vegetali.

L’iniziativa, introdotta nel quadro normativo della Legge di stabilità regionale 2026, si affianca agli strumenti di incentivo già attivi sul piano nazionale ed europeo nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), alzando la quota di intervento pubblico a beneficio dei coltivatori diretti e delle imprese del territorio.

Meno spese per i premi: come funziona il fondo integrativo

Il meccanismo di sussidio regionale agirà direttamente sulle somme sborsate dagli imprenditori per stipulare le polizze contro le avversità atmosferiche. Il bonus opererà attraverso una serie di paletti e vantaggi operativi:

Campo d’applicazione: l’agevolazione è riservata esclusivamente alle produzioni agricole vegetali coltivate all’interno dei confini regionali del Lazio.

Integrazione finanziaria: le risorse stanziate dalla Pisana andranno ad aumentare la percentuale di contributo pubblico sui premi, riducendo la quota a carico dei produttori.

Cumulabilità: l’aiuto si sommerà ai rimborsi previsti dai canali di finanziamento statali e comunitari.

L’assessore Righini: «Un’impalcatura di protezione per chi investe»

«Mettiamo in campo interventi concreti capaci di alleggerire le spese correnti e offrire garanzie solide a chi lavora la terra — commenta l’assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini —. Quando gli eventi meteorologici mettono a repentaglio i raccolti, facilitare l’accesso alle garanzie assicurative significa salvaguardare la continuità aziendale e il futuro delle eccellenze locali».

L’obiettivo strategico dichiarato dalla giunta regionale è quello di strutturare un sistema agricolo più resiliente di fronte alle perturbazioni di mercato e alle emergenze meteo.

«Destinare fondi propri per blindare il lavoro nei campi è una scelta di politica economica ben precisa — conclude Righini —. Puntiamo a costruire un’agricoltura laziale competitiva, in grado di reggere le sfide del settore senza lasciare isolati gli imprenditori».

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