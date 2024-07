Bonafoni (PD): la destra ignora tutte le proposte sulla programmazione della rete scolastica

Oggi la IX Commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio della Regione Lazio ha approvato a maggioranza lo schema di deliberazione relativo alle “Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2025/26”. diritto allo studio della Regione Lazio ha approvato a maggioranza lo schema di deliberazione relativo alle “Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2025/26”.

La maggioranza non ha concesso il tempo per gli approfondimenti tecnici necessari e per convocare audizioni che avrebbero permesso di acquisire il contributo dei professionisti del settore e di apportare i dovuti miglioramenti all’applicazione del dimensionamento scolastico. Ogni richiesta dell’opposizione è stata respinta e l’esame a tappe forzate è durato poco meno di 48 ore.

Sono state rigettate anche le osservazioni presentate da me e dalla consigliera Mattia e volte a limitare i danni rimettendo al centro del dibattito alcune tematiche tra cui:

il riconoscimento di un ruolo centrale alla Conferenza regionale permanente per l’istruzione, la difesa delle zone più svantaggiate -incluse quelle urbane- colpite dalla povertà educativa, la razionalizzazione degli accorpamenti degli istituti scolastici.

In questo modo ogni possibile intervento e miglioramento è stato annullato senza nessuna possibilità di interlocuzione.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni.

