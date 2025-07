Borbona per Mimmo “Cervelletta”

“Senza Mimmo anche a Borbona è venuta a mancare la Forza e lo spirito di iniziativa. Proprio per questo il Comune sta facendo un tentativo per cercare qualcuno che possa prendere il testimone e riportare un po’ di gioia nell’incontrarsi l’estate a Borbona, comune in provincia di Rieti.

A dir la verità la sua mancanza si sente anche a Colli Aniene e per questo, il Comune di Borbona, Annamaria, Il Foro e Sogester, si sono dati da fare per dedicare a Mimmo un piccolo tributo, una mostra fotografica che faccia sentire a tutti la sua presenza.

Noi ci saremo il 26 luglio 2025, sarebbe bello che anche altri vengano in rappresentanza della propria associazione e di Colli Aniene, magari ci si mette d’accordo con le macchine per arrivarci”

Questo è l’invito di Claudio Polito pubblicato sulla pagina facebook del Foro e inviato alle associazioni del quartiere Colli Aniene per partecipare all’iniziativa che è stata organizzata dal Comune di Borbona in ricordo di Mimmo Pietrangeli, sabato prossimo 26 luglio alle ore 17 presso il Centro Polivalente C. Colandrea a Borbona.

Per questa iniziativa è stata preparata una mostra fotografica per ricordare Mimmo e le sue innumerevoli escursioni a Borbona e non solo.

La biblioteca di Borbona, la moglie Anna Maria e i figli Christian e Manuel hanno raccolto un bel numero di foto e ne è venuta una mostra composta di 21 teli 70×100 in PVC che saranno esposti presso la sala dove si terrà la conferenza.

