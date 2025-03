Borgata Alessandrina 1934. Una Carta Catastale e una possibile passeggiata

Una carta catastale del 1934 in scala 1:1000 che va da via Del Campo alla Casilina e da via del Grano a poco oltre via della Borgata Alessandrina ci fornisce diverse informazioni sullo sviluppo del quartiere e sui suoi primi nuclei abitativi. Per cominciare noterete che il nome dato all’intera area è ancora quello di Borgata Centocelle, nome che veniva dato genericamente alla zona e che comprendeva anche l’attuale Centocelle. C’è da dire però che dal 1926 la fermata corrispondente delle Ferrovie Vicinali, che collegava Roma con Fiuggi, si chiamava già Alessandrina e questo infatti sarà il nome che accompagnerà la borgata almeno fino al 1961 anno in cui fu istituito ufficialmente il nome di Quartiere Alessandrino abbandonando definitivamente quello di ‘borgata’.

Da due anni, dal 1932, le vie della borgata avevano un nome, prima venivano identificate da dei numeri (vedi il post 1 930 Carta del territorio della Borgata Alessandrina https://www.facebook.com/…/permalink/6865180950176984/ prima venivano identificate da dei numeri (vedi il post 1) infatti nella redazione della carta catastale troviamo un appunto a matita che dice di scrivere il nome alle vie presenti nella carta stessa ed infatti le troviamo scritte in neretto sulle vie corrispondenti. In qualche modo questa carta costituisce una sorta di prima certificazione del nome delle vie.

Sono passati appena 10 anni da che l’intera area era stata divisa in lotti (vedi post 1924 La lottizzazione dell’Alessandrino i da che l’intera area era stata divisa in lotti (vedi post https://www.facebook.com/groups/5742713582423732/permalink/6843636992331380/ ) e, anche se ancora poche, iniziano a spuntare i primi raggruppamenti di case. Sono perlopiù case basse con uno spazio dedicato, appena dietro alla costruzione, per l’orto e l’aia per gli animali. Le vie di collegamento sono pressoché le stesse e dobbiamo immaginarle in terra battuta e tali rimaranno per molto tempo ancora. In una lettera, indirizzata all’allora sindaco di Roma, Don Gastone Moretti nel 1952 scrive: “ Delle 20 strade che formano la Borgata solamente 5 sono transitabili, mentre le altre sono in pessime condizioni. ”

Una prima strada asfaltata comparirà quattro anni dopo, nel 1938, con la costruzione della Bella Villa ad opera dell’ex Governatore di Roma Filippo Cremonesi , ma come abbiamo visto rimarrà un caso isolato per diversi anni.

Il passaggio fra i vari lotti è consentito da piccoli sentieri, delimitati da recinzioni di fortuna, che presumono il passaggio a piedi. Questo costituirà, con l’assenza per diversi anni di un piano regolatore, il crearsi di tanti vicoletti e cortili privati che sono, a parte i vari espropri comunali fatti poi per l’allargamento delle strade, una delle caratteristiche del quartiere.

In basso alla carta segnati a matita si possono leggere ancora i nomi del rilevatore geometra Montiglio Vittorio, dell’asfaltore e collaudatore geometra Lefevre Giulio e l’aggiornamento eseguito dal geometra Sperduto Antonio.

Come dicevamo in questa carta ci viene mostrato l’antico assetto del quartiere agli anni ‘30 e, come fosse una mappa, possiamo ancora andare alla ricerca delle case dell’epoca per notare le eventuali trasformazioni subite negli anni o per immaginarne l’aspetto originario. Potete fare una prova anche con google maps, anche se a piedi è decisamente meglio, partendo ad esempio da via dei Mandorli dove l’impianto originario è rimasto pressapoco simile.

Vi auguriamo delle belle scoperte e una buona passeggiata .

