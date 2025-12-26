Bottiglia incendiaria nella sera di Natale: bar danneggiato a Dragoncello

Una giornata di Natale che avrebbe dovuto scorrere nel silenzio delle feste si è invece chiusa con l’ombra delle fiamme.

È accaduto a Dragoncello, dove un bar di via Ottone Fattiboni è finito nel mirino di un gesto intimidatorio: una bottiglia contenente liquido infiammabile è stata lanciata contro la serranda del locale, fortunatamente chiuso al momento dell’accaduto.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio del 25 dicembre, quando una segnalazione ha portato sul posto i vigili del fuoco.

Le fiamme, seppur circoscritte, hanno provocato danni alla chiusura metallica dell’esercizio, annerendo la facciata e lasciando evidenti segni del tentativo di incendio. Un intervento rapido che ha evitato conseguenze più gravi.

Con i pompieri sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Acilia. Durante i primi accertamenti è stata rinvenuta una bottiglia contenente residui di liquido infiammabile, elemento che ha fatto subito propendere per l’ipotesi di un atto doloso.

L’area è stata messa in sicurezza e sono state avviate le verifiche per ricostruire quanto accaduto.

Il titolare del bar, ascoltato dagli investigatori, ha riferito di non aver mai ricevuto minacce né avvertimenti riconducibili all’episodio. Un dettaglio che, al momento, rende ancora più difficile individuare un movente chiaro.

La Procura è stata informata e le indagini proseguono per risalire all’autore o agli autori del gesto, anche attraverso l’analisi di eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

