Bracciano: confronto su “Uguaglianza sostantivo femminile”

“Uguaglianza sostantivo femminile”. Questo il tema dell’incontro di sabato 7 febbraio 2026 alle 18.30 alla biblioteca comunale a Bracciano di “Che fine ha fatto la politica?”, la “rassegna di concetti e argomenti dell’attuale dibattito politico attraversando libri di saggistica presentati dagli autori”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano.

Tornano ad accendersi a Bracciano i riflettori sulla condizione femminile alla presenza di Roberta Gisotti, autrice di “Uomini contro le donne” (Erf Edizioni 2025). Con lei partecipano al dibattito Giulia Sala, incaricata delle politiche di genere del Comune di Bracciano, Barbara Busetto, presidente del Centro Donna. Marco Ferri, Marco Ferri, saggista e coordinatore della rassegna, modera l’incontro.

L’autrice nel saggio, al di là dei pregiudizi, chiama in causa i maschi, grandi assenti nel dibattito generale, interpellando chi opera nei centri per uomini violenti o maltrattanti e dando voce ad alcuni di loro che hanno intrapreso un cammino di autocoscienza del male perpetrato alle donne.

Un argomento di stretta attualità sul quale ci si interrogherà se e quanto ha fatto la politica.

Anche questo incontro della rassegna prevede reading di brani tratti dai libri, letti dall’attrice Monica Ferri e commenti musicali eseguiti dall’Associazione Novarmonia di Bracciano

Il 14 febbraio alle 18.30 la rassegna prosegue con un nuovo incontro sul tema ”L’inferno della classe operaia”, al quale parteciperà Raffaele Cataldi, operaio dell’llva di Taranto, autore di “Malesangue” (Alegre Editore).

Ingresso libero.

Informazioni: biblioteca@comune.bracciano.rm.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.