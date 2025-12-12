Buone notizie per i pendolari laziali: confermata la carta Tutto Treno 2026

La carta Tutto Treno non chiude: anzi, nel 2026 sarà ancora lì ad accompagnare migliaia di pendolari laziali nelle loro corse quotidiane verso Roma.

Dopo il brivido dello scorso anno, quando l’agevolazione era arrivata a un passo dall’abolizione, la Regione Lazio conferma la misura e mette sul piatto 500 mila euro per mantenerla attiva, grazie alla proposta dell’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera.

Per chi ogni giorno affronta cambi di coincidenze, banchine affollate e orari serrati, la Tutto Treno rappresenta un piccolo ma significativo sollievo: permette a chi possiede un abbonamento annuale Metrebus Lazio di viaggiare sulle linee Trenitalia con un costo ridotto e un viaggio di andata e ritorno garantito. L’agevolazione, ora modulata in base all’Isee, resta riservata ai residenti nel Lazio e consente l’accesso esclusivamente alla seconda classe.

La storia recente della carta è tutt’altro che lineare. Nel 2023 era finita sul banco degli imputati per via dei costi: quasi un milione di euro per appena 1.500 utenti. La Regione aveva scelto allora di salvarla, ma introducendo criteri più stringenti.

Scelta che sembra aver funzionato: nel 2024 il valore delle carte vendute si è fermato a 220 mila euro, molto al di sotto dello stanziamento previsto (750 mila euro).

Ecco perché, per il 2026, la Pisana ha deciso di confermare la misura ma con un budget rimodulato.

La Tutto Treno resterà valida sulle principali direttrici del pendolarismo: FL1 (Orte–Roma), FL5 (Civitavecchia–Ladispoli–Roma), FL6 (Cassino–Frosinone–Roma) e FL7 (Formia–Latina–Roma). Linee che ogni giorno portano verso la Capitale studenti, lavoratori, professionisti e famiglie.

«Con questa iniziativa — commenta l’assessore Ghera — la Giunta conferma il proprio impegno nel favorire l’uso del trasporto pubblico, dando un sostegno concreto alle fasce di reddito più basse».

Un segnale che arriva in un momento in cui il tema della mobilità — tra ritardi, affollamenti e cantieri — è sempre più caldo.

La speranza dei pendolari? Che non sia solo la carta Tutto Treno a viaggiare spedita, ma anche i convogli che ogni giorno li portano avanti e indietro tra casa e lavoro.

