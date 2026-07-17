Caccia a borseggiatori e truffatori nel salotto buono di Roma: arresti e denunce tra via del Corso e Piazza di Spagna

Un cordone di sicurezza per proteggere turisti e romani nel cuore dello shopping e dei monumenti millenari.

Gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio hanno fatto scattare un piano straordinario di presidio e controllo nelle zone più calde del centro storico, con l’obiettivo di ripulire le strade da scippatori, truffatori e abusivi che minacciano la vivibilità del cuore della Capitale.

Il setaccio dei poliziotti ha riguardato l’intero perimetro del Tridente: da Piazza di Spagna alle corsie di Via del Corso, spingendosi fino ai ritrovi di Campo de’ Fiori e ai marciapiedi dei Fori Imperiali, da settimane sotto la lente delle forze dell’ordine per la massiccia concentrazione di visitatori.

L’intervento è stato studiato per colpire in modo mirato i reati di strada: i furti nei negozi, il borseggio ai danni dei passanti distratti e le frodi che prendono di mira le fasce più deboli della popolazione.

Blitz contro i “campanellari” e scudo per gli anziani

Il primo fronte caldo dell’operazione ha riguardato il contrasto a un fenomeno storico ma sempre redditizio: la truffa delle tre campanelle.

Le pattuglie in abiti civili hanno monitorato i punti sensibili, intercettando i gruppi organizzati che agganciano i passanti per spillare loro denaro attraverso il finto gioco d’azzardo.

Durante il pattugliamento, una vera e propria batteria di truffatori è stata bloccata mentre allestiva il banchetto improvvisato sul marciapiede; per uno dei responsabili è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di esercizio del gioco d’azzardo in concorso.

L’attività preventiva ha evitato il peggio anche sul fronte delle truffe domestiche e di strada. Il monitoraggio attento delle vie del centro ha permesso agli agenti di intercettare e mandare a vuoto il raggiro del finto appartenente alle Forze dell’ordine.

I malviventi avevano già agganciato una donna anziana con la classica scusa del controllo o del parente nei guai, ma la presenza della Polizia ha interrotto la manovra prima che la vittima potesse consegnare denaro o preziosi.

Ladro in trappola in via del Tritone: recuperato il bottino

Sul versante del contrasto ai furti, un cittadino di 30 anni di nazionalità rumena è stato arrestato in flagranza di reato.

L’uomo si era introdotto in un esercizio commerciale di via del Tritone e, approfittando di un momento di distrazione del personale, si era impossessato di uno zaino e di diversi capi di abbigliamento, per un valore commerciale totale di circa 430 euro.

Il trentenne è stato bloccato all’uscita dai poliziotti; la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al negozio, mentre l’arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Roma.

Il bilancio: controlli amministrativi e sanzioni nei dehors

Il dispositivo di sicurezza ha visto impegnate le pattuglie anche sul versante della regolarità commerciale, con ispezioni a tappeto nei locali pubblici e nelle attività commerciali tra Campo de’ Fiori e Piazza di Spagna:

Persone registrate: In totale sono state identificate 143 persone, tra cui 56 cittadini stranieri e 29 soggetti con precedenti di polizia a carico.

Posti di controllo: Sottoposti a verifica 31 veicoli in transito nelle zone a traffico limitato e nei varchi d’accesso.

Verifiche commerciali: Sono state 6 le attività commerciali ispezionate. In un locale è scattata una multa superiore a 400 euro per la violazione delle norme amministrative sulla diffusione radiotelevisiva, mentre per altre anomalie minori sono stati attivati gli enti comunali competenti per i successivi provvedimenti di regolarizzazione.

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