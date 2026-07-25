Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Cadere e morire sui sampietrini di Roma: la tragedia di un ottantenne in via XX Settembre

Transennati i sampietrini sporgenti. Sarà l'autopsia a stabilire se la caduta sia stata causata da un malore

L.B. - 25 Luglio 2026

Un’uscita per la spesa finita in tragedia nel centro della Capitale. Savino Chiarella, ottantenne ed ex capostazione in pensione, è morto giovedì mattina, così come diffuso in data odierna da il quotidiano “Il messaggero”, all’incrocio tra via XX Settembre e via Goito, cadendo su un tratto di marciapiede gravemente ammalorato sotto gli occhi della consorte.

L’intervento dei soccorsi e le verifiche

Tentativi estremi: I sanitari del 118, giunti sul posto alle 10:00, hanno praticato le manovre di rianimazione per quasi quattro ore, fino a dover dichiarare il decesso alle 14:00.

Transenne in ritardo: Soltanto il giorno seguente la Polizia Locale (I Gruppo Trevi) ha messo in sicurezza l’area con reti arancioni. Rilevati e cerchiati almeno cinque sampietrini sporgenti, da tempo segnalati dai residenti.

immagine di repertorio

Giallo sulle cause

I primi accertamenti medico-legali non hanno evidenziato traumi esterni evidenti sul corpo.

Gli investigatori non escludono che la caduta sia stata provocata o seguita da un malore improvviso.

Sarà l’esame autoptico disporre la dinamica esatta e stabilire le cause del decesso.

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