Caditoie non pulite? Allagamenti assicurati

Stavolta siamo in via delle Gardenie angolo via dei Frassini a Centocelle, in prossimità di una caditoia già messa in sicurezza (si fa per dire) da mesi, con gli ormai classici quattro paletti in ferro che sostengono l’altrettanta nota rete in plastica arancione a segnalare un cedimento su cui però nessuno è poi intervenuto.

Poi però vengono le piogge improvvise e violente che hanno fatto danni e alluvionato mezza Italia portando morte e distruzione. Ed ecco che anche a Centocelle vengono segnalati allagamenti dovuti sì ai tanti millimetri di pioggia caduti in pochi minuti, ma anche ad interventi di manutenzione non effettuati e alla pulizia delle caditoie che in troppi casi si perdono nella notte dei tempi.

E ciò accade nonostante il susseguirsi di numerosi comunicati, ad iniziare da quelli del Campidoglio, che annunciavano e garantivano finanziamenti ed opere ad hoc.

Detto questo c’è da ringraziare per la professionalità e la rapidità con cui è intervenuta ieri una squadra della Protezione Civile del Gruppo Togliatti. Infatti essi hanno eliminato l’allagamento di strada e marciapiede con una pompa a motore. E grazie a loro è ora in sicurezza l’incrocio Frassini/Gardenie e le autovetture e i pedoni vi possono transitare.

Molti cittadini presenti hanno segnalato che la caditoia su via delle Gardenie davanti all’ufficio dell’ACI è incerottata da oltre sei mesi e che quel punto si è allagato ad ogni pioggia importante, segno evidente di una ostruzione di un tratto della rete.

Chissà se adesso finalmente chi di dovere interverrà…

Come sempre, vedremo e riferiremo.

… intanto a via delle Azalee