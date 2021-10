Calendari personalizzati: un efficace strumento per la tua comunicazione aziendale

Che tu sia un privato o un imprenditore, ti sarà sicuramente capitata l’occasione di acquistare un calendario da tavolo, ma hai mai pensato di personalizzarlo?

Ad oggi esistono moltissimi servizi, anche online, che permettono di customizzare gadget e altri prodotti come penne, agende, ma anche tazze, borracce e simili.

Tra tutti questi articoli è quasi impossibile non imbattersi nei calendari, siano essi da parete, da tavolo o perfino tascabili. Questo accade perché il calendario è uno strumento che viene utilizzato dalla maggior parte di noi, quantomeno all’interno di ambienti lavorativi, uffici o altri tipi di attività professionali.

Proprio perché è un oggetto estremamente diffuso, il calendario rappresenta anche un efficace elemento di comunicazione che viene scelto dalle aziende sia come strumento di promozione del brand a livello esterno, sia come simpatico gadget per dipendenti e collaboratori interni.

I vantaggi per un’azienda

Se sei il titolare di un’attività, ti sarà sicuramente utile dare uno sguardo a quali siano i vantaggi di utilizzare uno strumento di communication piccolo, ma efficace, come il calendario da tavolo personalizzato.

Innanzitutto, come già accennato, il calendario da tavolo è uno strumento di uso quotidiano: si ritrova spessissimo in tutti i luoghi di lavoro nelle sue molteplici declinazioni e proprio per questo suo essere “sotto gli occhi di tutti” sarà un alleato vincente del tuo brand.

Infatti omaggiare i tuoi clienti e partner con un oggetto identificativo della tua attività permetterà di fissare negli altri un’immagine definita e chiara del tuo marchio, rendendone le forme, i colori ed il carattere elementi familiari a chi lo guarda.

Sarà sicuramente anche un gesto apprezzato, soprattutto se nella realizzazione dei tuoi calendari sceglierai di inserire qualche elemento originale di design o cartotecnica: i destinatari saranno felici di ricevere un pensiero utile e funzionale, ma allo stesso tempo originale.

Ti ricordiamo, infatti, che uno dei principi fondamentali di una buona relazione commerciale è la creazione di un legame personale tra le parti, che può sicuramente essere rinforzato anche con un semplice gesto di cortesia come questo.

Come realizzare un calendario personalizzato

Hai deciso di far stampare i calendari per la tua azienda, ma non sai da che parte cominciare? Le modalità per personalizzare il tuo calendario da tavolo sono tantissime, ti elenchiamo le principali.

Personalizza il tuo calendario online

Molte risorse online permettono l’inserimento live di una o più foto in template prefatti; questo tipo di servizi è fruibile con facilità anche da utenti che non hanno alcuna esperienza nel campo del graphic design o dell’impaginazione e può essere la soluzione perfetta nell’ambito familiare, per stampare uno o due calendari con le foto di famiglia.

Per un risultato più professionale, consigliamo un secondo genere di servizi online, di natura prettamente tipografica, che offre template di qualità più elevata modificabili tramite software di impaginazione grafica.

Nel caso di utenti che lavorano nel campo del graphic design, inoltre, usufruendo di questi servizi è possibile stampare un calendario senza l’utilizzo di alcun template, realizzando un design originale ed acquistando la sola stampa con servizio di revisione. In questi casi, spesso, è anche possibile rivolgersi all’azienda per concordare insieme la realizzazione di un progetto studiato su misura.

Rivolgiti ad una tipografia del luogo

Ordinare online è facile e veloce, soprattutto se vicino casa non trovi alcuna azienda che possa occuparsi di sviluppare il tuo progetto. Avendone la possibilità, però, pensare di affidarsi ad una tipografia del luogo per la realizzazione dei tuoi calendari aziendali può essere un’ottima opportunità per interfacciarti con altri imprenditori del luogo, ampliare la tua rete e stringere nuovi rapporti commerciali, portando giovamento anche all’economia locale.

Diverse tipografie offrono anche un servizio non solo di pre-stampa, ma di vera e propria progettazione grafica: questo significa che interfacciandosi con loro potrai dare vita ad un progetto che si discosti dall’idea standardizzata di calendario da tavolo che noi tutti abbiamo, permettendoti di stupire i tuoi clienti, se deciderai di utilizzarlo come regalo, oppure di dare un tocco di creatività e design ai tuoi uffici, se deciderai di fornirlo come gadget ai tuoi dipendenti.

Rivolgiti ad uno studio grafico

Scegliere di contattare direttamente la tipografia che si occuperà di stampare il tuo progetto non è l’unica soluzione: puoi pensare di seguire la medesima strada al contrario e, quindi, rivolgerti ad uno studio grafico che si occuperà di seguire il tuo progetto, interfacciandosi poi con gli stampatori.