Calendario Lazio Serie A 2024/2025

La Lazio inizierà la sua stagione 2024/2025 in Serie A con una partita casalinga allo Stadio Olimpico contro la neopromossa Venezia. Il debutto ufficiale del nuovo tecnico Marco Baroni sarà quindi contro una neopromossa, un avversario da non sottovalutare per iniziare con il piede giusto.

Questo il calendario completo della Lazio per la stagione 2024/2025:

Giornata 1: Lazio – Venezia (domenica 18 agosto 2024, ore 14:00 CEST)

Giornata 2: Udinese – Lazio (domenica 25 agosto 2024, ore 14:00 CEST)

Giornata 3: Lazio – Milan (domenica 1 settembre 2024, ore 20:45 CEST)

Giornata 4: Lazio – Hellas Verona (domenica 15 settembre 2024, ore 14:00 CEST)

Giornata 5: ACF Fiorentina – Lazio (domenica 22 settembre 2024, ore 14:00 CEST)

Giornata 6: Torino FC – Lazio (domenica 29 settembre 2024, ore 14:00 CEST)

Giornata 7: Lazio – Empoli FC (domenica 7 ottobre 2024, ore 14:00 CEST)

Giornata 8: Juventus FC – Lazio (domenica 20 ottobre 2024, ore 20:45 CEST)

Giornata 9: Lazio – Genoa CFC (domenica 27 ottobre 2024, ore 14:00 CEST)

Giornata 10: Como FC – Lazio (data da definire)

Giornata 11: Lazio – Cagliari Calcio (data da definire)

Giornata 12: AC Monza – Lazio (data da definire)

Giornata 13: Lazio – AC Monza (data da definire)

Giornata 14: Parma Calcio 1913 – Lazio (data da definire)

Giornata 15: SSC Napoli – Lazio (domenica 9 dicembre 2024, ore 20:45 CEST)

Giornata 16: Lazio – FC Internazionale Milano (data da definire)

Giornata 17: US Lecce – Lazio (data da definire)

Giornata 18: Lazio – Atalanta BC (data da definire)

Giornata 19: AS Roma – Lazio (domenica 27 gennaio 2025, ore 18:00 CEST)

Giornata 20: Lazio – Como FC (data da definire)

Giornata 21: Hellas Verona – Lazio (data da definire)

Giornata 22: Lazio – ACF Fiorentina (data da definire)

Giornata 23: Cagliari Calcio – Lazio (data da definire)

Giornata 24: Lazio – AC Monza (data da definire)

Giornata 25: Lazio – SSC Napoli (data da definire)

Giornata 26: Venezia FC – Lazio (data da definire)

Giornata 27: AC Milan – Lazio (domenica 20 maggio 2025, ore 20:45 CEST)

Giornata 28: Lazio – Udinese Calcio (data da definire)

Giornata 29: Bologna FC 1909 – Lazio (data da definire)

Giornata 30: Lazio – Torino FC (data da definire)

Giornata 31: Atalanta BC – Lazio (data da definire)

Giornata 32: Lazio – AS Roma (domenica 5 maggio 2025, ore 18:00 CEST)

Giornata 33: Genoa CFC – Lazio (data da definire)

Giornata 34: Lazio – Parma Calcio 1913 (data da definire)

Giornata 35: Empoli FC – Lazio (data da definire)

Giornata 36: Lazio – Juventus FC (data da definire)

Giornata 37: FC Internazionale Milano – Lazio (data da definire)

Giornata 38: Lazio – US Lecce (data da definire)

Altri punti di interesse:

La Lazio giocherà il derby di andata in trasferta, alla 19esima giornata, mentre il ritorno sarà alla 32esima.

La stracittadina arriverà dopo la partita in casa contro l’Atalanta.

La Lazio affronterà il Milan alla terza giornata, uno dei primi big match della stagione.

Il finale di stagione sarà ad alta tensione, con le sfide contro Inter e Juventus rispettivamente alla 38esima e 37esima giornata.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙