Sabato 12 novembre 2022, Voci per l’Ambiente Camminata naturalistico letteraria nel Parco Palatucci

L’Evento fa parte del “Festival europeo di Poesia Ambientale” (progetto vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020/2022)

La camminata è organizzata da Saperenetwork, con la collaborazione del CEA del Municipio V, dai volontari di Servizio Civile e dalla Biblioteche Quarticciolo, con la partecipazione delle Biblioteche Gianni Rodari e Penazzato e dell’Associazione di Promozione Sociale Sentiero Verde

Appuntamento alle ore 9.45 con partenza prevista alle ore 10.00 dalla Biblioteca Quarticciolo (Via Castellaneta, 10 ) e arrivo stimato per le ore 12.00 nei pressi della Biblioteca Gianni Rodari (Via Francesco Tovaglieri, 237)

La partecipazione è gratuita.

Si consiglia l’uso di scarpe comode. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della Biblioteca Quarticciolo

Prenotazioni e info: ill.quarticciolo@bibliotechediroma.it – maurizio.catroppa@comune.roma.it