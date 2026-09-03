Campidoglio, l’Assemblea capitolina riparte il 10 settembre: in Aula il ricordo di Alessandro Filippi

La macchina politica di Palazzo Senatorio scalda i motori in vista del rientro dalle vacanze estive.

L’Assemblea capitolina tornerà a insediarsi ufficialmente giovedì 10 settembre per inaugurare la nuova sessione autunnale dei lavori consiliari, secondo quanto stabilito nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta di riapertura, fissata per le ore 10:00 nell’Aula Giulio Cesare, sarà segnata da un momento di raccoglimento istituzionale.

In apertura dei lavori, consiglieri e giunta renderanno omaggio alla memoria di Alessandro Filippi, il direttore generale dell’azienda municipale dei rifiuti (Ama) improvvisamente scomparso nelle scorse settimane, ricordandone il contributo professionale e l’impegno profuso nella gestione dei servizi cittadini.

Esaurito il momento del cordoglio, il parlamentino capitolino entrerà nel vivo dell’attività legislativa ed amministrativa con un ordine del giorno ricco di provvedimenti rilevanti.

Come confermato in un comunicato ufficiale dalla presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, il programma dei lavori vedrà la discussione e il voto su importanti delibere relative a:

Azienda Speciale PalaExpo: Misure di riassetto e valorizzazione per la gestione degli spazi espositivi e culturali della Capitale;

Roma Solidale: Provvedimenti indirizzati alla rete del welfare cittadino e al sostegno del terzo settore;

Acos: Atti di indirizzo e monitoraggio sull’Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali.

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