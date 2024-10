Campidoglio, ok dalla giunta a memoria su parco Centocelle per acquisizione aree necessarie a completamento

È stata approvata dalla giunta capitolina la Memoria presentata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e dall’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi relativa all’acquisizione delle aree funzionali al completamento del Parco di Centocelle.

In particolare, con la Memoria, la giunta dà mandato agli uffici capitolini di completare nel più breve tempo possibile le procedure per l’acquisizione da parte del Dipartimento Tutela Ambientale, mediante atti a titolo oneroso ed, eventualmente, espropri, le aree prospicienti viale Palmiro Togliatti e Via Papiria.

Il provvedimento, inoltre, dispone di avviare le procedure di gara per l’affidamento in concessione dell’area camper di Via Casilina 700, utile a mantenerne attivo il servizio di sosta nel corso dell’anno giubilare.

“L’approvazione di questa memoria aggiunge un importante tassello alla complessiva riqualificazione prevista dal masterplan del Parco di Centocelle. Grazie alle azioni disposte dalla memoria l’assetto del parco sarà ampliato con l’acquisizione di tutte le aree lungo viale Palmiro Togliatti incluse quelle occupate dagli autodemolitori, tra cui quelle dove ora sono in corso gli interventi di rimozione dei rifiuti, che saranno finalmente recuperate da una situazione di grave degrado e rese fruibili come parti integranti del parco.

Grazie all’acquisizione di queste aree, che si aggiungeranno a quelle del lato sud del parco, sarà possibile realizzare nuovi percorsi e accessi come quello lungo la via Casilina dove è già stata espropriata l’ex stazione di servizio per essere ristrutturata e destinata ad essere una delle principali entrate del parco.

Procede il grande lavoro di valorizzazione di un prezioso polmone verde della città, anche in vista degli eventi del Giubileo, con la ridefinizione della rete dei percorsi e degli accessi, la realizzazione di aree ludiche e sportive e un ampio intervento di forestazione con la messa a dimora di oltre 570 alberi e circa 400 arbusti, già in parte completato”, dichiara l’Assessora Alfonsi.

”L’approvazione di questa memoria è un grande passo in avanti per la riqualificazione del parco di Centocelle e dimostra come rigenerazione urbana e Patrimonio pubblico siano due temi strettamente legati. Con l’impegno ad acquisire queste nuove aree al Patrimonio di Roma Capitale decretiamo un punto di svolta in questo progetto che sarà tra i più significativi non solo per il quartiere, ma per tutta Roma anche in vista del Giubileo.

Come Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative stiamo lavorando instancabilmente per sbloccare il potenziale di aree rimaste inutilizzate per troppo tempo. Vogliamo sottrarre spazi all’incuria e all’abbandono, creare più luoghi di socialità e aggregazione, generando un impatto profondo e duraturo sulla qualità della vita dei nostri cittadini”, dichiara l’Assessore Tobia Zevi.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙