Campidoglio, Valeria Baglio è la nuova assessora al Commercio: Gualtieri sceglie la continuità dem

Nessun tempo morto, nessuna trattativa estenuante tra le correnti e, soprattutto, nessun rimpasto di giunta.

A poche ore dall’annuncio delle dimissioni di Monica Lucarelli, tornata alla guida delle aziende di famiglia, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha sciolto le riserve e firmato il decreto di nomina per la sua sostituta.

A guidare il pesante assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione degli Investimenti sarà Valeria Baglio, colonna del Partito Democratico romano e attuale capogruppo dem in Assemblea Capitolina.

La scelta del primo cittadino è un segnale di blindatura politica della squadra di governo in vista della volata finale della consiliatura, che porterà la Capitale alle urne nella primavera del 2027.

Gualtieri ha optato per una soluzione interna e di assoluta fiducia, evitando di aprire appetiti nei partiti della coalizione e garantendo un passaggio di consegne immediato in settori caldi come le licenze commerciali e lo sviluppo economico.

Nel frattempo, si formalizza anche il futuro dell’ormai ex assessora Lucarelli, che ha accettato la proposta del sindaco di entrare nel cda di Investimenti Spa per occuparsi del rilancio di Fiera Roma.

Chi è Valeria Baglio: una vita nelle istituzioni capitoline

Nata nel 1973 e laureata in Economia e Commercio all’Università Roma Tre, Valeria Baglio è una profonda conoscitrice della macchina amministrativa di Roma Capitale, dove ha costruito un curriculum istituzionale di lungo corso iniziato nelle fila della Sinistra Giovanile.

Il suo percorso nelle istituzioni locali è scandito da tappe precise:

2006: Viene eletta per la prima volta nel consiglio dell’ex XI Municipio (oggi Municipio VIII, la zona di Garbatella), dove assume la presidenza dell’aula.

2013: Compie il salto verso Palazzo Senatorio, eletta consigliera comunale durante la consiliatura guidata da Ignazio Marino.

2014: Diventa presidente dell’Assemblea Capitolina , guidando l’aula Giulio Cesare in una delle fasi più complesse della politica romana.

2016-2021: Conferma il suo seggio sia durante gli anni dell’opposizione alla giunta Raggi (raccolse oltre tremila preferenze), sia nella tornata elettorale che ha decretato la vittoria di Gualtieri, assumendo il ruolo chiave di capogruppo del Pd.

Gualtieri blinda la giunta: «Garantirà continuità all’azione»

Le sfide che attendono la nuova assessora sono complesse e non concedono scadenze dilazionate. Baglio eredita dossier delicatissimi che spaziano dalle riforme del commercio su area pubblica e dei mercati rionali alla gestione dei tavolini all’aperto nel centro storico, fino all’attrazione dei capitali esteri e alle politiche contro la violenza di genere.

«Ho individuato in Valeria Baglio la figura più adatta per garantire la massima continuità all’azione amministrativa», ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri nell’annunciare il cambio della guardia. «La sua straordinaria esperienza istituzionale maturata negli anni e la profonda conoscenza della macchina del Campidoglio sono la certezza che il lavoro avviato dall’assessorato proseguirà a pieno ritmo e senza alcun rallentamento».

Resta ora da capire chi prenderà il posto di Baglio sullo scranno di capogruppo del Pd in Consiglio comunale, un risiko che i dem dovranno risolvere nelle prossime ore.

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