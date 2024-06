Carceri: Cicculli (Avs Roma), con “Le donne del muro alto” per sostenere il reinserimento

“Oggi abbiamo ospitato in Commissione Pari Opportunità l’associazione ‘Le Donne del Muro Alto’ che da anni porta avanti progetti di formazione all’interno delle carceri che utilizzano il teatro come mezzo di emancipazione, avvicinamento al mondo del lavoro e inclusione sociale dopo il percorso detentivo.

Le attività che svolgono sono varie e prevedono la realizzazione di spettacoli teatrali, quando possibile aperti all’esterno degli istituti, e rappresentazioni che consentono a donne ex detenute e ammesse alle misure alternative anche di essere retribuite.

Continuiamo così a dare visibilità al tema delle carceri, luoghi da non dimenticare bensì far diventare interlocutori della città in linea con una finalità rieducativa e di reinserimento.

Per questo motivo, è necessario individuare soluzioni ai problemi che queste associazioni affrontano, come la mancanza di spazi per le attività esterne di accompagnamento alla post detenzione e reintroduzione nel tessuto lavorativo.

E poi i laboratori che vanno al di là di un’ottica di genere, ma per mancanza di fondi non possono essere attivati negli istituti per tutte. È il caso delle donne trans, situazione segnalata da ‘Le Donne del Muro Alto’.

Oggi abbiamo ragionato sull’importanza di una maggior attenzione in particolare nei bandi di tipo culturale, sulle potenzialità della delibera 104 di Roma Capitale relativa al patrimonio disponibile da poter utilizzare e della sinergia con il Dipartimento Pari Opportunità per le risorse necessarie. Piccoli passi da portare avanti anche con le altre Commissioni capitoline competenti.

Ringrazio la Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, Valentina Calderone per il suo importante contributo e le consigliere Cristina Michetelli e Tiziana Biolghini per l’apporto dato in vista di una possibile rete con la Città Metropolitana di Roma Capitale”.

Così in una nota, Michela Cicculli (Avs), Presidente Commissione Pari Opportunità in Campidoglio.

