Carceri, Giunta capitolina approva piano per migliorare le condizioni dei detenuti nei penitenziari

La Giunta capitolina ha compiuto un passo concreto per il miglioramento della vita all’interno dei carceri romani.

L’approvazione di una memoria, che segue gli ordini del giorno votati durante la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina a Rebibbia, punta a rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e a sostenere la finalità rieducativa della pena.

La memoria, elaborata tenendo conto delle criticità evidenziate nella Relazione annuale del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, impegna la Giunta e l’Amministrazione a continuare il confronto con istituzioni e associazioni attive in ambito penitenziario.

L’obiettivo è promuovere attività che favoriscano il reinserimento dei detenuti, dal lavoro di pubblica utilità alla formazione professionale, dall’accesso alla cultura al supporto alla genitorialità, sostenendo progetti volti a migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti.

“Convocare una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina a Rebibbia – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri – in un luogo segnato dal sovraffollamento e dalle difficoltà quotidiane, ha significato ribadire che le carceri non possono essere mondi isolati, ma devono essere parte integrante della città, luoghi di crescita e reinserimento e non di punizione, come sancito dalla Costituzione”.

Secondo il sindaco, la memoria approvata rappresenta un impegno concreto affinché si investano risorse su strutture, personale e assistenza sociosanitaria, ascoltando e condividendo le scelte con altre istituzioni, associazioni e, soprattutto, con i detenuti stessi.

Un’iniziativa che mira a trasformare i penitenziari romani da spazi di mera detenzione a luoghi di supporto e opportunità, con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale e ridurre il rischio di marginalizzazione.

