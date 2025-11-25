Casale Garibaldi e il Bando pubblico per la sua assegnazione

Uno dei gruppi di associazioni e comitati che hanno partecipato al bando pubblico, per l’assegnazione degli spazi che fanno parte della storica struttura del Casale Garibaldi su via Romolo Balzani, a Villa De Sanctis.

Ha in questi giorni fatto girare un volantino informativo per segnalare ai residenti che il Municipio V sta operando in base alla delibera comunale 140 per arrivare ad una assegnazione dello spazio pubblico in modo trasparente e legale.

Il Quartiere, fatta eccezione per questa struttura, è privo di spazi pubblici, destinati ad attività culturali e aggregative.

Una assegnazione trasparente e a più soggetti potrebbe essere la molla per il raggiungimento di questo obiettivo. Questo almeno, è quello che sperano i residenti. Non resta che aspettare.

