Case popolari, Ater Roma acquisisce 118 appartamenti dalla Fondazione Enasarco. Ecco dove

La Regione Lazio dà un nuovo impulso all’edilizia residenziale pubblica a Roma. La Giunta ha approvato l’acquisto di 118 appartamenti di proprietà della Fondazione Enasarco, con un contributo da 3 milioni di euro a favore di Ater Roma come anticipo per l’operazione.

Gli immobili si trovano tra via Casal Bruciato e via Silvio Negro, due aree della Capitale dove la domanda di case popolari è in costante crescita.

L’iniziativa rientra nella nuova legge di stabilità regionale 2024, che permette alle Ater di acquistare abitazioni dagli enti previdenziali e convertirle in edilizia residenziale pubblica, offrendo così un sostegno concreto a chi fatica a trovare una casa a prezzi accessibili.

«Questo intervento conferma la rapidità e la continuità dell’azione della Regione — spiega l’assessore alle Politiche Abitative, Pasquale Ciacciarelli —. Vogliamo sostenere le Ater nel fronteggiare l’emergenza abitativa, incrementando il patrimonio disponibile per chi ne ha più bisogno».

Un passo importante, soprattutto in una città come Roma, dove la lista d’attesa per una casa popolare continua a crescere. «Le 118 nuove unità rappresentano un segnale concreto — aggiunge Ciacciarelli — ma non bastano. Serve una strategia complessiva: riqualificare il patrimonio esistente, acquistare nuove abitazioni e potenziare strumenti come il social housing. Solo così possiamo dare risposte reali alla fascia di cittadini più in difficoltà».

L’assessore ringrazia il presidente Francesco Rocca e l’intera Giunta per il sostegno all’iniziativa, sottolineando che la misura non è solo un investimento economico, ma anche un impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei romani e offrire risposte rapide a un’emergenza abitativa sempre più pressante.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.