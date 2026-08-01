Case popolari e litorale, la manovra di Gualtieri mette sul piatto oltre 50 milioni di euro

L’Assemblea Capitolina ha approvato l’assestamento di bilancio di Roma Capitale, segnando una svolta contabile e politica che punta dritta al cuore dei quartieri popolari e dello sviluppo delle infrastrutture litoranee.

La voce più pesante della manovra è il maxi-investimento da oltre 50 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP). Una boccata d’ossigeno per il patrimonio comunale da anni segnato da incuria, infiltrazioni e contenziosi, pensata per avviare un piano di riqualificazione strutturale a beneficio di migliaia di nuclei familiari residenti nelle periferie capitoline.

Dal diritto alla casa alle opere strategiche del Litorale

Ma la manovra approvata in Aula Giulio Cesare non si ferma alle sole politiche abitative. L’assestamento sblocca risorse e linee di finanziamento destinate alla riqualificazione dello spazio pubblico e del quadrante marittimo della Capitale.

Tra le grandi opere confermate figurano gli interventi strategici su Ostia e sul litorale romano, a partire dal progetto del Parco del Mare fino alla tanto attesa infrastruttura del Ponte della Scafa.

Il commento dell’Assessore Tobia Zevi

A tracciare il bilancio politico dell’operazione è l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi, che esprime profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto in aula:

“L’approvazione dell’assestamento rappresenta una svolta significativa per le politiche abitative di Roma. Lo stanziamento di oltre 50 milioni sostiene il lavoro che portiamo avanti sul patrimonio pubblico e ci consentirà di avviare un programma di manutenzioni straordinarie senza precedenti, migliorando la qualità degli immobili e la vita delle famiglie. Allo stesso tempo, le risorse destinate alle grandi opere del litorale confermano una visione che mette al centro lo sviluppo e la qualità dello spazio pubblico”.

Zevi ha rivolto un sincero ringraziamento al Sindaco Roberto Gualtieri, alla Vicesindaca e Assessora al Bilancio Silvia Scozzese per il lavoro tecnico sulla manovra, al Direttore Generale di Roma Capitale Albino Ruberti e ai consiglieri dell’Assemblea Capitolina per il voto favorevole che rende possibili investimenti chiave su casa e infrastrutture.

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