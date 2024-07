Casini-Leoncini (IV): presentata mozione su servizio autonomia presone con disabilità

“Oggi abbiamo presentato una mozione urgente sul servizio per l’autonomia e l’integrazione delle persone disabili, il cosiddetto Saish. Stiamo parlando di un importante servizio socio-assistenziale domiciliare che viene erogato dai Municipi, in collaborazione con le ASL, e che prevede la realizzazione di un piano di intervento individuale per favorire l’autosufficienza, l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità.

Il problema è che al momento non è possibile anticipare, posticipare o recuperare le ore di assistenza mensili di cui si è beneficiari, cosa che mette in difficoltà molte famiglie con ragazzi con disabilità, soprattutto nel periodo estivo, quando le scuole chiudono, la ‘rete’ di supporto sociale si ridimensiona drasticamente e la possibilità di gestire al meglio quelle ore diventa particolarmente importante.

Con questa mozione impegniamo quindi il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per rendere più flessibile il Saish, consentendo appunto ai destinatari del servizio di tararlo sulle proprie necessità e di usufruire delle ore di assistenza diretta o mista nel periodo in cui se ne ha maggiore bisogno.

Ci auguriamo che la mozione sia presto calendarizzata e approvata in Assemblea Capitolina. Sarebbe un’ottima notizia per tantissime famiglie”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

