Cassonetti stracolmi “pecché ndrínghete, ndrínghete, ndrà”

Non so se anche in altre zone del quartiere di Colli Aniene, ma in Via Gennaro Cassiani, in prossimità di Via degli Alberini, la raccolta differenziata dei rifiuti funziona assai male o forse non funziona per niente. I cassonetti sono sempre stracolmi, e la gente anziché gettare a terra i sacchetti, li mettono nei cassonetti meno pieni, quando è possibile ovviamente, giacché non sempre lo è. Così, l’organico spesso finisce nei cassonetti della plastica e del metallo, o nei cassonetti destinati alla carta, la plastica finisce in quelli della carta, e la carta in quelli della plastica. Tutto un miscuglio, insomma.

Ma perché sono sempre stracolmi, i cassonetti, nonostante che gli operatori dell’AMA li svuotino regolarmente? Il motivo potete capirlo se osservate le due foto che unisco. In una c’è un delizioso angolino della strada, dove si vedono i cassonetti stracolmi, nell’altra si vedono cassonetti vuoti recintati con tanto di cancelletto.

Ma non sono vuoti, questi cassonetti recintati, perché svuotati dal personale dell’AMA, sono vuoti perché gli inquilini cui appartengono, trovano più comodo scaricare i sacchetti dell’immondizia nei cassonetti che si trovano per strada, anziché aprire il cancelletto e depositarli nei propri. E forse la faccenda, ma questo non posso dirlo con certezza, torna più comodo anche agli operatori dell’AMA. Rimedio? Davvero non so. Nell’angolino delizioso potete anche osservare un water rotto, ma la colpa in questo caso, è solo di qualche cittadino maleducato.

Ad ogni modo, la faccenda mi ha fatto tornare alla mente una vecchia, divertente canzone napoletana, il cui ritornello recitava: “E pecché? Pecché ndrínghete ndrà, ‘mmiez’ô mare ‘nu scoglio nce sta, tutte vènono a bevere cca, pecché ndrínghete, ndrínghete, ndrà”.

Tutti vanno a depositare i sacchetti d’immondizia in quei cassonetti sulla strada. E Perché? Perchè ndrínghete, ndrínghete, ndrà.

Renato Pierri