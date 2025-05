Castel Sant’Angelo, riapre il Fossato: verde, reperti e giochi per i bambini

Completati i lavori di riqualificazione del complesso del Fossato di Castel Sant’Angelo e dei giardini della Mole Adriana. Questa mattina, l’inaugurazione alla presenza del Sindaco di Roma e commissario straordinario di Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri.

I lavori sono stati portati avanti da Anas grazie a 3,3 milioni di euro di fondi giubilari e hanno permesso di realizzare, nel Fossato sotto piazza Pia, un’area verde curata che accoglierà i reperti archeologici rinvenuti nel corso dei lavori per l’apertura del sottopasso, che potranno essere ammirati a partire dal prossimo anno.

L’intervento di riqualificazione dei giardini della Mole Adriana, invece, ha riguardato un’area giochi per bambini, un anfiteatro e 4.700 mq di prati e siepi, oltre a 99 nuovi alberi e una pavimentazione drenante contro gli allagamenti.

Presenti all’inaugurazione anche il Pro-prefetto del Dicastero dell’evangelizzazione Mons. Rino Fisichella, l’assessora ai Lavori pubblici e alle infrastrutture Ornella Segnalini, l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, il presidente di Anas Giuseppe Pecoraro, l’ad di Anas Claudio Andrea Gemme e il responsabile Anas struttura territoriale Lazio Marco Moladori.

“Il lavoro sul Fossato – ha detto il Sindaco Roberto Gualtieri – completa piazza Pia con con una bella idea progettuale, che recupera la struttura a stella dei bastioni intorno Castel Sant’Angelo e ne consente la fruibilità con la discesa, le panchine, il roseto. Qui andranno i reperti trovati durante gli scavi di piazza Pia, la fullonica e il portico di Caligola, i ritrovamenti che non saranno musealizzati all’interno di Castel Sant’Angelo.

L’intervento sui Giardini è andato oltre ogni mia più rosea aspettativa, finalmente questo luogo viene riportato a come dovrebbe essere. Abbiamo visto i bambini felici sul parco giochi, sono i nostri collaudatori, ed è importante per noi che i romani si riapproprino di luoghi che sono stati solo turistici“.

“Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo miracolo – il commento dell’assessora Sabrina Alfonsi – realizzando un giardino meraviglioso. In quest’area, restituita alla originaria bellezza, a dicembre abbiamo aperto i giardini superiori con una riqualificazione soprattutto vegetazionale, in dialogo diretto con piazza Pia che oggi si arricchisce di questo gioiello.

Questo è un luogo noto e oggi completamente rinnovato, ha una nuova area ludica e una per concerti, oltre a un piccolo anfiteatro restaurato. Sono state ripristinate anche le alberature che restituiscono ai giardini le funzioni ecosistemiche, le nuove alberature trattengono l’acqua e fanno da deterrente per gli smottamenti. La passeggiata è stata rinnovata e si ricongiunge a piazza Pia e via Ottaviano“.

