Castelverde: inaugurata la nuova succursale dell’istituto Amaldi, prima scuola “X-Lam” a Roma

Oggi Castelverde, nel Municipio VI di Roma, ha una nuova scuola: il Sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato i moderni spazi della succursale dell’istituto Amaldi a Pietrasecca, un intervento pensato per rispondere alla crescente domanda di formazione del territorio.

Sei nuove aule accoglieranno 200 studenti, mentre la struttura ospita anche una sala musica e una biblioteca, che saranno accessibili non solo agli alunni, ma anche ai giovani del quartiere. Ambienti moderni, sicuri e accoglienti che combinano funzionalità e innovazione.

L’opera, finanziata con circa 1,7 milioni di euro tra fondi PNRR e della Città metropolitana, segna un primato per Roma: la scuola è realizzata con legno lamellare X-Lam, un materiale antisismico, sostenibile, a basso consumo energetico e dal design contemporaneo.

All’inaugurazione erano presenti, oltre al Sindaco, la preside Maria Rosaria Autiero, il consigliere di Roma Capitale e Città Metropolitana Daniele Parrucci, il presidente del Municipio VI Nicola Franco e il consigliere Mariano Angelucci.

“Siamo orgogliosi di aver realizzato la prima scuola di nuova generazione a Roma con la tecnica X-Lam”, ha dichiarato il Sindaco Gualtieri. “Un materiale non solo bello, ma anche sostenibile, che dà finalmente risposta alla domanda di formazione di un territorio ricco di giovani”.

“È un impegno mantenuto con la cittadinanza”, ha aggiunto Parrucci, “in un quartiere dove gli spazi scolastici non seguivano la crescita della popolazione studentesca. Ci piace pensare che la sala musica e la biblioteca possano diventare punti di riferimento anche per l’intero quartiere”.

