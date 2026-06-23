C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare con un tuo racconto breve

Il 30 giugno scade il termine per partecipare al Premio nazionale Stanza della Cultura 2026 per un racconto breve inedito in lingua italiana, massimo 6000 battute (due pagine circa)

Saranno premiati i primi 5 selezionati di ognuna della tre Sezioni: under 30 – under 50 e over 50)

La partecipazione è gratuita.

BANDO del Premio nazionale Stanza della Cultura 2026 per racconto breve inedito in lingua italiana

La Farmacia Federico, le Associazioni: Periferie, L’INCONTRO Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS, Partenope APS, la Parrocchia San Tommaso d’Aquino, e il Centro Culturale Lepetit, indicono la seconda edizione del

Premio nazionale Stanza della Cultura per racconto breve inedito in lingua italiana

Il Premio è suddiviso in 3 sezioni:

Under 30

Under 50

Over 50

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

I partecipanti dovranno inviare un unico racconto breve di massimo 6.000 battute spazi inclusi. Il racconto dovrà essere inedito, pena l’esclusione dal Concorso stesso.

L’opera dovrà pervenire entro il 30 giugno 2026 all’indirizzodi posta elettronica: culturalepetit@gmail.com in un unico file word contenente, oltre al racconto, anche nome, cognome, data di nascita, indirizzo, email, telefono.

I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al concorso, in riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

L’invio dell’opera e dei dati personali costituisce consenso al loro utilizzo.

La Giuria selezionerà 5 autori per ogni sezione ed i rispettivi racconti saranno pubblicati in un volume edito da Edizioni Cofine.

A tutti gli autori selezionati saranno offerte 10 copie del libro.

Ai primi tre classificati di ognuna delle tre sezioni targhe e doni offerti dagli sponsor.

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