Celli: auguri a Polizia Locale di Roma Capitale per 154° compleanno

“Oggi abbiamo celebrato in Piazza del Campidoglio il 154° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. E’ stato un momento di grande emozione e orgoglio. Un sentito ringraziamento va a tutti gli agenti e al comandante Mario De Sclavis, che ogni giorno prestano il loro servizio alla città con dedizione, professionalità e disponibilità.

Il loro impegno è essenziale per affrontare le grandi sfide che ci attendono, a partire dal Giubileo 2025, un evento che richiederà un contributo fondamentale per garantire ordine e sicurezza ai cittadini e ai milioni di pellegrini attesi a Roma”. Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

