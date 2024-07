Celli e l’assessore Catarci salutano vincitori progressione verticale polizia locale

Questa mattina l’Assessore Andrea Catarci e la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, accompagnati dal Vice Comandante del Corpo della Polizia Locale Roberto Stefano in rappresentanza del Comandante Generale Mario De Sclavis, hanno saluto i nuovi 690 funzionari della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno partecipato nei mesi scorsi alle selezioni interne per la progressione verticale.

Abbiamo voluto dare il benvenuto e complimentarci con tutte e tutti i nuovi funzionari che dopo 15 anni di assenza completa di progressioni di carriera, finalmente hanno visto riconosciuta e valorizzata la loro professionalità. e complimentarci con tutte e tutti i nuovi funzionari che dopo 15 anni di assenza completa di progressioni di carriera, finalmente hanno visto riconosciuta e valorizzata la loro professionalità.

Le progressioni non finiscono qui, metteremo in campo entro il prossimo anno nuove procedure per dare continuità ai processi di valorizzazione del personale intrapresi in questi mesi”, afferma l’Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci.

“Grazie all’impegno della nostra Amministrazione, e in particolare dell’Assessore Andrea Catarci, diamo finalmente il giusto riconoscimento a tanti agenti per l’esperienza e la dedizione dimostrata in tanti anni di servizio.

La loro professionalità ed impegno saranno determinanti per affrontare le sfide future, incluso il prossimo Giubileo.

Ed inoltre saranno da esempio per i nuovi colleghi che stanno iniziando il loro percorso, per trasmettere la capacità di dialogo con i cittadini, di rappresentare l’autorevolezza della divisa con saggezza, empatia e disponibilità, con interventi improntati alla comprensione e all’ascolto, soprattutto nei confronti dei più deboli e vulnerabili”, dichiara la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙