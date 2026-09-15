As Roma, oltre 30 dipendenti spostati da Trigoria ai negozi: è scontro con i sindacati

La frattura all’interno delle mura dell’As Roma si sposta dai risultati sportivi alla gestione delle risorse umane.

È muro contro muro tra i vertici del club ed i rappresentanti dei lavoratori dopo l’incontro istituzionale convocato nei giorni scorsi presso gli uffici della Regione Lazio.

Oggetto del contendere: la sorte degli oltre trenta dipendenti societari sradicati dalla storica sede operativa di Trigoria e ricollocati all’interno dei punti vendita ufficiali della rete Roma Store.

Un vertice conclusosi con un nulla di fatto ed al quale la dirigenza capitolina avrebbe risposto — secondo quanto denunciato dalle sigle di categoria — con un’ulteriore stretta.

Subito dopo il tavolo regionale, l’azienda ha infatti disposto un ulteriore trasferimento coercitivo e notificato nuove lettere di contestazione disciplinare a carico del personale.

Una condotta definita di “totale chiusura” dai rappresentanti dei lavoratori, a fronte dell’impegno profuso in anni di servizio per i colori giallorossi.

La posizione espressa in una nota congiunta da Filcams Cgil Roma Lazio e Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti punta il dito non soltanto sulla delocalizzazione logistica, ma sulla natura stessa delle mansioni assegnate:

Figure d’eccellenza depotenziate: Tra i profili colpiti dalla riorganizzazione figurano giornalisti impiegati nei media societari, addetti alla selezione del settore giovanile, funzionari dell’ufficio risorse umane e quadri aziendali con un’elevata anzianità di servizio.

L’azzeramento delle competenze: Le parti sociali denunciano che queste professionalità strutturate sono state destinate a compiti di vendita ed operatività da negozio completamente disallineati dalle rispettive carriere, in assenza di percorsi di riqualificazione o di adeguata formazione.

Una dinamica che configura nei fatti un pesante demansionamento ed una perdita del patrimonio professionale maturato negli anni.

Le organizzazioni sindacali sollevano interrogativi sostanziali sui motivi reali che guidano il piano di ristrutturazione aziendale.

Il timore dichiarato dalle sigle è che i tagli ed il ridimensionamento della pianta organica interna servano a compensare gli ingenti investimenti ed i costi di progettazione sostenuti dal club per la realizzazione del nuovo stadio di proprietà.

“Dietro i numeri ci sono persone, percorsi ed equilibri familiari ed esistenziali” rimarcano i sindacati, confermando la volontà di proseguire la mobilitazione per tutelare il diritto a un’occupazione consona alle competenze maturate.

L’appello rivolto alla dirigenza dell’As Roma è quello di riaprire con urgenza un tavolo negoziale concreto per individuare soluzioni condivise, nel rispetto della dignità professionale dei propri lavoratori.

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