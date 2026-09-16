“Se non ve ne andate, vi spariamo”: buio improvviso e minacce di morte alla squadra femminile della Borgata Gordiani

Un’aggressione mirata, scattata al riparo dell’oscurità ed accompagnata da minacce di morte aperte.

È la notte di terrore vissuta dalle atlete della squadra di calcio femminile dell’associazione Borgata Gordiani, costrette a sospendere la seduta d’allenamento ed a fuggire a rotta di collo per mettersi al sicuro dopo essere state bersagliate da intimidazioni verbali e criminali.

I fatti si sono consumati durante la sessione di allenamento all’interno di un parco pubblico nel quadrante orientale della Capitale.

Ad un tratto, l’impianto d’illuminazione dello spazio verde è stato deliberatamente disattivato, piombando l’intera area nel buio pesto.

Subito dopo sono partite le urla da parte di voci maschili nascoste nella penombra: “Se non ve ne andate, vi spariamo”.

Sull’accaduto è intervenuta con una dura presa di posizione Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e consigliera regionale del Lazio:

Un fatto inaccettabile: Bonafoni ha definito l’episodio di una gravità inaudita, sottolineando come l’incolumità delle persone e la libera fruibilità delle aree pubbliche non possano rimanere ostaggio di gruppi di violenti.

La richiesta d’intervento: È stato rivolto un sollecito formale alla Questura di Roma ed alle autorità di pubblica sicurezza affinché vengano individuate nel minor tempo possibile le responsabilità dell’incursione.

Presidio di comunità: L’associazione Borgata Gordiani incassa il pieno sostegno di Roma Capitale e del Municipio V, ribadendo la necessità di garantire quartieri liberi da ogni forma di sopraffazione e violenza maschile nei confronti delle donne.

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