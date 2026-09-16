Categorie: Calcio Cronaca Sicurezza e ordine pubblico In evidenza
Municipi: , | Quartiere:

“Se non ve ne andate, vi spariamo”: buio improvviso e minacce di morte alla squadra femminile della Borgata Gordiani

Gravissimo episodio d'intimidazione durante gli allenamenti serali in un parco pubblico a Roma Est

Flaviana Buccho - 16 Settembre 2026

Un’aggressione mirata, scattata al riparo dell’oscurità ed accompagnata da minacce di morte aperte.

È la notte di terrore vissuta dalle atlete della squadra di calcio femminile dell’associazione Borgata Gordiani, costrette a sospendere la seduta d’allenamento ed a fuggire a rotta di collo per mettersi al sicuro dopo essere state bersagliate da intimidazioni verbali e criminali.

I fatti si sono consumati durante la sessione di allenamento all’interno di un parco pubblico nel quadrante orientale della Capitale.

Ad un tratto, l’impianto d’illuminazione dello spazio verde è stato deliberatamente disattivato, piombando l’intera area nel buio pesto.

Subito dopo sono partite le urla da parte di voci maschili nascoste nella penombra: “Se non ve ne andate, vi spariamo”.

Le reazioni ed il richiamo alle istituzioni

Sull’accaduto è intervenuta con una dura presa di posizione Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e consigliera regionale del Lazio:

Un fatto inaccettabile: Bonafoni ha definito l’episodio di una gravità inaudita, sottolineando come l’incolumità delle persone e la libera fruibilità delle aree pubbliche non possano rimanere ostaggio di gruppi di violenti.

La richiesta d’intervento: È stato rivolto un sollecito formale alla Questura di Roma ed alle autorità di pubblica sicurezza affinché vengano individuate nel minor tempo possibile le responsabilità dell’incursione.

Presidio di comunità: L’associazione Borgata Gordiani incassa il pieno sostegno di Roma Capitale e del Municipio V, ribadendo la necessità di garantire quartieri liberi da ogni forma di sopraffazione e violenza maschile nei confronti delle donne.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati