Centocelle, al via il restyling del Parco Madre Teresa di Calcutta

Un polmone verde sottratto alla criminalità e restituito al quartiere. Hanno preso ufficialmente il via le opere di riqualificazione straordinaria del Parco Madre Teresa di Calcutta, l’area verde di 3,5 ettari incastonata a Centocelle tra viale Palmiro Togliatti, via dei Gerani e via dei Sesami.

L’intervento rientra nel programma capitolino “100 parchi per Roma” ed è sostenuto da un finanziamento di oltre 2,5 milioni di euro. L’obiettivo è riscattare uno dei pochi polmoni verdi della zona, da tempo ostaggio di degrado, spaccio di stupefacenti e prostituzione.

Sport, bambini e spettacoli: la trasformazione

Il piano promosso dall’Assessorato all’Ambiente guidato da Sabrina Alfonsi prevede interventi strutturali per rivoluzionare la fruibilità del parco:

Attività motoria: un nuovo anello dedicato al jogging affiancato da uno skatepark, un campo da basket, aree per il calisthenics, ping pong e workout;

Famiglie e cultura: l’area giochi per i più piccoli passerà da 400 a 600 metri quadrati. Verrà inoltre ristrutturata la cavea terrazzata, pensata come arena all’aperto per concerti ed eventi;

Area cani di 2.000 mq: uno spazio per i cani raddoppiato, completo di percorsi agility e zone divise per taglia;

Nuovi accessi: recinzione perimetrale integralmente sostituita e realizzazione di una gradonata d’ingresso verso viale delle Gardenie.

Addio asfalto: 118 nuovi alberi e suolo drenante

Sul piano ecologico, pur disponendo già di una pineta storica con oltre 100 esemplari, il parco versava in pessime condizioni fitosanitarie.

I lavori prevedono la rimozione di 27 vecchie ceppaie e la piantumazione di 118 nuovi alberi (pini, ginkgo, allori, olivi, paulownie, alberi di Giuda, ciliegi e peri da fiore) insieme a 1.104 arbusti.

Per contrastare le isole di calore, asfalto e cemento verranno sostituiti da pavimentazioni drenanti. Verranno infine installati un nuovo impianto d’illuminazione e nuove fontanelle.

Alfonsi: «Un diritto fondamentale per la città»

Il cantiere si concluderà tra circa un anno. Sull’avvio delle opere è intervenuta l’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi:

«Con questo cantiere si avvia la realizzazione di un importante progetto per il quadrante di Centocelle con interventi pensati per rafforzare le connessioni ecologiche e riqualificare il verde di prossimità.

Il diritto al verde è un elemento fondamentale per la qualità della vita urbana. Restituiremo un parco completamente rinnovato, valorizzandone le potenzialità non solo quale presidio ambientale, ma anche come spazio fondamentale per il benessere, l’inclusione e la socialità». Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente di Roma Capitale.

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