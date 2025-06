“Centocelle in salute” Sabato 14 giugno in via dei Castani

Sabato 14 giugno 2025, dalle 9 alle 14, “Centocelle in salute” un nuovo evento di Rete Imprese Castani a Centocelle in via dei Castani.

«Siamo orgogliosi – dice Monica Paba – di presentare Centocelle in Salute, un evento importante non solo per il nostro quartiere, ma per tutta Roma.

Il 14 giugno vi aspettiamo per una giornata dedicata alla salute e al benessere, con visite, controlli, informazioni preziose, attività per bambini e molto altro.

Un’iniziativa nata dal cuore di Centocelle, che vuole fare la differenza per tutta la città. Tutti i dettagli arriveranno a breve.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.