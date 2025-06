“Centocelle in Salute” – Una giornata per la prevenzione e il benessere della comunità

Sabato 14 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle 14:00, Via dei Castani ospiterà “Centocelle in Salute”, una giornata dedicata alla prevenzione, all’informazione sanitaria e al benessere dei cittadini, promossa dal Municipio Roma V in collaborazione con la Rete d’Imprese Castani e la ASL Roma 2, Ares 118, gli ordini dei medici, infermieri e fisioterapisti e la Clinica Guarnieri.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare la salute tra le persone, rendendo accessibili servizi sanitari gratuiti, diffondendo la cultura della prevenzione e favorendo l’incontro tra cittadini, istituzioni e operatori e professionisti sanitari.

Il programma si aprirà alle ore 10:00 con i saluti istituzionali del Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, insieme agli Assessori Marco Ricci (Commercio e Sport) e Antonino De Cinti (Politiche Sociali), alla Dott.ssa Cristina Patrizi (Direttrice Distretto D5 – ASL Roma 2), alla Dott.ssa Giulia Cairella (Dipartimento di Prevenzione – ASL Roma 2) e alla Presidente della Rete d’Imprese Castani, Monica Paba.

Durante l’evento sarà possibile usufruire di numerosi servizi sanitari gratuiti, tra cui: visite di ginecologia, urologia, ortopedia, otorinolaringoiatria e senologia, controlli della vista, dell’udito, della postura e dello stato dentale, consulenze su terapia del dolore e stili di vita, dimostrazioni BLSD e attività di donazione del sangue e tanto altro.

Accanto ai controlli medici, i partecipanti troveranno gazebo informativi con medici di medicina generale, operatori sanitari, specialisti in prevenzione oncologica, salute della donna, vaccinazioni, prevenzione fumo, salute per cittadini stranieri e promozione dell’attività fisica.

Sono previste anche mini conferenze divulgative sui temi dei tumori e screening oncologici, farmaci e cannabinoidi terapeutici, dieta mediterranea e sport come prevenzione.

Grande attenzione anche ai più piccoli, grazie allo spazio bambini con giochi di movimento e animazione a cura di operatori sanitari.

«Centocelle in Salute è un momento fondamentale per promuovere la cultura della prevenzione, della cura di sé e dell’accesso ai servizi – dichiara il Presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste – Il nostro impegno è quello di portare la salute fuori dagli ambulatori e dentro i quartieri, rendendola un diritto concreto per tutti.»

A sottolineare l’importanza del coinvolgimento delle realtà economiche locali è l’Assessore al Commercio, Marco Ricci, che afferma: «Questa giornata dimostra che salute, sport e territorio possono crescere insieme per tutelare la salute di tutti. Il contributo della Rete d’Imprese Castani è fondamentale: il commercio locale non è solo economia, ma anche presidio sociale, capace di generare comunità più coese e attente ai bisogni delle persone.»

L’Assessore alle Politiche Sociali, Antonino De Cinti, evidenzia invece il valore sociale dell’iniziativa: «Centocelle in Salute è un esempio concreto di prossimità istituzionale. È un’occasione per intercettare i bisogni, offrire supporto alle fasce più fragili, informare i cittadini sui servizi esistenti. La salute non è solo assenza di malattia, ma benessere sociale e inclusione.»

L’evento rappresenta un modello di collaborazione virtuosa tra istituzioni, sanità pubblica e mondo produttivo locale, per migliorare la qualità della vita e costruire una comunità più informata, sana e solidale.

