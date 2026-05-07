Centocelle, rapina con coltello nella notte: minacciato e derubato un 21enne in strada

Paura nella notte in zona Centocelle, dove un giovane di 21 anni è stato rapinato sotto la minaccia di un coltello da due uomini poi arrestati dai Carabinieri dopo un rapido intervento.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via delle Tuberose, a Roma. Secondo la ricostruzione dei militari del Nucleo Radiomobile, la vittima — un cittadino originario del Bangladesh — sarebbe stata avvicinata da due uomini che, armati di coltello, lo hanno costretto a consegnare circa 200 euro in contanti.

Dopo essersi impossessati del denaro, i due avrebbero tentato di allontanarsi rapidamente dalla zona, ma l’allarme lanciato subito dopo la rapina ha permesso ai Carabinieri di intervenire in tempi rapidi.

Le pattuglie hanno rintracciato i sospettati a poca distanza dal luogo dell’aggressione, bloccandoli dopo gli accertamenti di rito. Si tratta di due cittadini marocchini di 38 e 37 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine per precedenti.

I due sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata e accompagnati presso il Tribunale di Roma, dove il fermo è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.

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