Centri raccolta Ama, aperture straordinarie durante le feste

Aperture straordinarie anche durante le festività natalizie per i Centri di raccolta Ama. Le strutture dislocate in diversi Municipi saranno aperte anche nelle giornate del 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio.

I Centri di raccolta Ama sono strutture gratuite attrezzate per la raccolta e il recupero di rifiuti che non possono andare nei cassonetti. È possibile consegnare materiali ingombranti, legno, metallo, imballaggi in carta e cartone, oli, sfalci, potature e apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) come grandi e piccoli elettrodomestici, monitor e TV, frigoriferi, condizionatori ecc.

Questi gli orari di apertura straordinari dei Centri di Raccolta:

– martedì 24 dicembre dalle 7:30 alle 13:30;

– mercoledì 25 dicembre dalle 7:30 alle 12:00;

– giovedì 26 dicembre dalle 7:30 alle 18:30;

– martedì 31 dicembre dalle 7:30 alle 13:30;

– mercoledì 1° gennaio dalle 7:30 alle 12:00;

– lunedì 6 gennaio dalle 7:30 alle 18:30.

Sul sito di Ama tutti i dettagli sulle singole strutture aperte nei diversi Municipi e i materiali conferibili.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.