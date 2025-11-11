Cerimonia all’Altare della Patria: strade chiuse in centro mercoledì 12 novembre

Mercoledì 12 novembre in mattinata cerimonia all’Altare della Patria in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace. All’evento parteciperanno le più alte cariche istituzionali.

Sul fronte della viabilità, prevista dalla mezzanotte tra martedì e mercoledì l’istituzione di divieti di sosta in piazza Venezia; via del Plebiscito; piazza e via dell’ Aracoeli; piazza San Marco; piazza Madonna di Loreto; via dei Fori Imperiali (da piazza Venezia a largo Corrado Ricci); piazza Santi Apostoli; via e vicolo degli Astalli; largo Enrico Berlinguer; via di San Venanzio; via del Teatro Marcello (tra via delle Tre Pile e piazza Venezia); via di San Marco; via Cesare Battisti; via dei Fornari; vicolo di San Bernardo; via Margana e via di Tor Margana,

Prevista, inoltre, la creazione di un’area di massima sicurezza alla quale si accederà attraverso tre varchi (situati in via dei Fori Imperiali; piazza Venezia, angolo via Cesare Battisti; e piazza dell’Aracoeli, altezza via del Teatro Marello) e dalle 7, la chiusura al traffico di piazza Venezia; via dei Fori Imperiali nel tratto compreso tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci; piazza della Madonna di Loreto; via del Teatro di Marcello, nella sola direttrice da vico Jugario a piazza Venezia; piazza e via di San Marco; via degli Astalli; piazza dell’Aracoeli; largo Enrico Berlinguer e via di San Venanzio.

A partire dalle 7 circa le linee in transito nell’area dell’evento:

8Bus, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916 saranno deviate.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti su romamobilita.it e www.atac.roma.it .

