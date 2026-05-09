Venerdì 8 maggio 2026 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio Cerimonia di premiazione del II Premio “Milo” (promosso dal “Corriere della Sera”, dall’ENPA e da Roma C

Il Premio Milo è nato nel 2024 in memoria di Milo, protagonista della rubrica “Io e Milo” su Corriere Animali e della trilogia bestseller firmata da Costanza Rizzacasa d’Orsogna per Guanda, tradotta in diversi Paesi dall’Europa all’Asia. Attraverso la sua storia, Milo è diventato simbolo di resilienza, empatia e valorizzazione della diversità.

Il Premio Milo si conferma come uno spazio culturale dedicato all’inclusione, alla sensibilità e alla diffusione di una cultura dell’empatia verso tutti i viventi.

Il primo classificato vincitore dell’edizione 2026 del «Premio Milo» con il racconto «Onore al cane che guida l’uomo che guida il cane», è stato Nicola Sguera che si era classificato quinto al nostro Premio “Stanza della Cultura” e di cui oggi ho fatto conoscenza personale.

Ho partecipato volentieri alla gioia dell’amica Beatrice Ricottilli, seconda classificata, di sua figlia e suo marito e del poeta e scrittore Andrea Giampietro.

Beatrice Ricottilli sta per pubblicare con la nostra Edizioni Cofine srl il bel libro “Più che nel cuore. La vita raccontata”.

Sono stato davvero felice di incontrare Bea, una donna straordinaria con la quale condivido una certa visione del mondo.

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