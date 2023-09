Il 7 ottobre alle ore 21 e l’8 ottobre alle ore 17,30, al Teatro San Giustino in viale Alessandrino 144, Chiloe in concerto “Per non dimenticare”, nel 50° anniversario del tragico golpe in Cile.

L’11 settembre 1973. 50 anni fa avveniva il colpo di stato in Cile che rovesciò il governo democraticamente eletto di Salvador Allende e lo sostituì con una giunta militare comadata dal generale Pinochet. Questo drammatico evento ebbe effetti sulla vita di molti ed ha avuto un’importanza cruciale anche per la storia dei Chiloe.

I Chiloe sono un Gruppo musicale che fonde la musica latinoamericana con il gusto della musica italiana.

Prenotazioni:3282861736