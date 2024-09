Ci risiamo con l’allagamento di via delle Azalee a Centocelle

Purtroppo di fronte all’ennesimo allagamento causato da un forte temporale in via delle Azalee a Centocelle la critica non può che essere dura e senza sconti.

Sono passati ben quattordici mesi dall’ultimo allagamento che crea danni e problemi di ogni genere ad iniziare da quelli subiti dalle attività commerciali, a quelli subiti dai pedoni, dalla viabilità e dagli automobilisti.

Il V Municipio non ha purtroppo trovato in oltre un anno il tempo per la pulizia delle caditoie di via delle Azalee e delle altre situazioni menzionate nel nostro articolo del giugno 2023.

Alcune caditoie come quelle in via dei Frassini angolo via Gerani sono non funzionanti e addirittura transennate dalla Polizia Locale e dalla UOT. Una autentica vergogna che stride e non è in linea con lo slogan elettorale del presidente Caliste, “la Strada Giusta”.

Adesso ci attenderemmo un bel comunicato dai nostri amministratori in cui anche approssimativamente fosse indicata la presa in carico e soluzione del problema. L’estate sta terminando e l’autunno non porta di norma la carenza di precipitazioni atmosferiche.

