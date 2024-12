Ciclo incontri “Tullio De Mauro” alla Biblioteca nazionale centrale di Roma

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma rinnova il suo omaggio a Tullio De Mauro, linguista, intellettuale e maestro di generazioni, con un ciclo di incontri.

Nella Sala Linguistica a lui dedicata, la Biblioteca ospiterà importanti personalità del mondo della cultura, della politica e della letteratura, per riflettere sui temi cari a De Mauro e sulla loro attualità.

Il calendario per il biennio 2024-2025 prevede tre appuntamenti di rilievo, ciascuno con protagonisti d’eccezione:

Giovedì 12 dicembre 2024 alle 16:45, aprirà il ciclo il Prof. Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e figura di spicco nel dibattito sul diritto e le istituzioni. Cassese offrirà spunti di riflessione sulle intersezioni tra linguaggio, cittadinanza e democrazia, temi centrali nel pensiero di De Mauro.

Mercoledì 22 gennaio 2025, sempre alle 16:45, sarà il turno della Prof.ssa Elena Cattaneo, scienziata di fama internazionale e senatrice della Repubblica, in dialogo con Simonetta Fiori, giornalista culturale.

L’incontro esplorerà il rapporto tra scienza, linguaggio e società, in un momento storico in cui la comunicazione scientifica è più cruciale che mai.

Giovedì 20 marzo 2025, alle 16:45, chiuderà il ciclo la scrittrice Dacia Maraini, tra le voci più autorevoli della letteratura italiana. Maraini porterà una prospettiva letteraria ed emotiva sul potere del linguaggio come strumento di narrazione, inclusione e trasformazione sociale.

Gli incontri, gratuiti e aperti al pubblico, si svolgeranno nella Sala Linguistica della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dove è custodito il Fondo librario di Tullio De Mauro, testimonianza del suo ricchissimo percorso di studio e ricerca.

Un’eredità viva e attuale:

Tullio De Mauro, scomparso nel 2017, è ricordato non solo come uno dei maggiori linguisti del Novecento, ma anche per il suo impegno nella divulgazione e nella promozione della cultura come motore di uguaglianza e progresso.

La sua opera ha attraversato campi diversi, dalla didattica all’analisi politica, sempre con l’obiettivo di rendere accessibile la conoscenza.

Gli incontri organizzati dalla Biblioteca Nazionale Centrale rappresentano un’occasione per mantenere viva questa eredità e per promuovere un dialogo interdisciplinare tra le diverse anime del sapere.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma o contattare direttamente la segreteria organizzativa.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.