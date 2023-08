Circo Sciarra a Villa Sciarra dal 31 agosto all’8 ottobre

Dal 31 agosto all’8 ottobre 2023 l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva presenta Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Gli eventi si svolgono all’interno di una delle ville più amate e suggestive del Municipio I di Roma: Villa Sciarra (Via delle Mura Gianicolensi, 11). Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per informazioni: 3474528761 – comunicazionezipzone@gmail.com

In programma ci sono cinque lunghi weekend, nei mesi di settembre e ottobre, con l’inaugurazione il 31 agosto e un’anteprima, l’8 luglio, presso la Città dell’Altra Economia (Largo Dino Frisullo) dove è previsto un allestimento continuativo di giochi aperti a tutti.

In queste settimane Villa Sciarra si accende di vita attraverso installazioni artistiche, letture sceniche e performance di circo e di arte di strada, reading teatrali di nuove drammaturgie e di testi classici, percorsi guidati, brass band itineranti, azioni di arte partecipata, laboratori ludico-creativi, una rassegna di teatro virtuale a cura dell’attore Elio Germano e passeggiate esplorative didattiche in villa. Tantissime iniziative adatte a tutta la famiglia per scoprire o riscoprire insieme una delle ville romane più affascinanti e ricche di storia.

La manifestazione si è aperta l’8 luglio con l’anteprima “Il gioco libera tutti” dell’artista Valerio Bonsegna che cura l’allestimento di una ventina di giochi dell’antica tradizione realizzati con materiali naturali per riscoprire la creatività e sviluppare la manualità (fino al 17 settembre).

Gli eventi a Villa Sciarra iniziano il 31 agosto con “L’Estate non finisce mai” a cura di Massimiliano Faraoni e Scienza Divertente, un piccolo festival di giochi di una volta rivolti a tutti, in programma anche il 1 e il 2 settembre. Si prosegue il 15- 16- 17 settembre con tre incontri sempre dedicati ai bambini, “Laboratori tra arte e natura: La natura negli occhi degli artisti” dell’Associazione Informadarte. Il primo laboratorio è ispirato a Henri Matisse, il secondo a Giuseppe Penone e l’ultimo a Hervé Tullet. Il 16 e 23 settembre un evento per tutti: “Caccia al tesoro ludico didattica” realizzata dall’Associazione Culturale Chissadove. Un percorso all’interno di Villa Sciarra consentirà ai partecipanti di scoprire storia e bellezze del parco attraverso una serie di tappe che porteranno a scoprire i principali monumenti dell’area. Il 16 settembre in programma “Bang!Band”, uno spettacolo itinerante di musica con i ragazzi di Leggi Scomodo, una street Band nata per creare una realtà musicale indipendente. Il 16 – 23- 30 settembre “Alla scoperta delle piante di Villa Sciarra” a cura del Dott. Ugo Laneri, botanico che ricopre la carica di Presidente di ASS-AGIR APS.

Il 17 settembre è il turno di “Colorfull Parade” di Circo Barracuda, un’animazione itinerante con sfilata di trampolieri in costume, personaggi onirici che prenderanno vita a passi di valzer. Lo stesso giorno Emanuela Bolco e Veronica Milaneschi sono in scena con “B&B Fiabe nella Natura”: due clown che quest’estate si cimenteranno nel racconto delle favole più famose, perché sono state rimandate a settembre in favologia e devono fare i compiti delle vacanze. Il 23 settembre “La Premiata Compagnia Amilcare Polpacci e F.lli” presenta una parata di bici eclettiche con fantasticherie a pedali e mirabolanti numeri di circo. Il 24 settembre è la volta di “Arrotella- Bici Pirata itinerante” spettacolo itinerante di circo con Emanuele Avallone e Daniele Spadaro, due eleganti pirati, a bordo di un vascello meccanico su ruote. Il 29 settembre c’è “Scienza Divertente” a cura di Scienza Divertente, laboratori scientifici interattivi per bambini per fare esperimenti sorprendenti e scoprire che la scienza non è per nulla noiosa!

Il 29- 30 settembre e 1 ottobre in programma “Letture in terrazza” presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici di Villa Sciarra. I testi sono presentati dal germanista Luca Crescenzi, con la regia di Roberto di Maio e le letture di Manuela Mandracchia, Riccardo Floris, Francesco Bonomo, Federico Passi, Gabriele Portoghese, Gaia Rinaldi, Carla Bianchi e alcuni attori del Centro sperimentale di cinematografia. Il 30 settembre è previsto “Bellezze in bicicletta” con Le Radiose (Emanuela Belmonte, Valentina Musolino, Genea Manenti), una parata in cui le performer cantanti sfileranno su meravigliose biciclette d’epoca. Il weekend conclusivo di ottobre, 6-7-8, è dedicato alle nuove tecnologie applicate allo spettacolo dal vivo con la proiezione degli spettacoli in realtà virtuale a cura di Elio Germano. Le proiezioni, che prevedono l’utilizzo di un proiettore e di visori messi a disposizione degli spettatori, si svolgono presso la Sala Convegni dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. Il 6 ottobre, è in programma “Così è (o mi pare) VR”, una rilettura in chiave moderna scritta da Elio Germano del classico di Pirandello “Così è se vi pare” che diventa un film in realtà virtuale. Il 7- 8 ottobre “Segnale d’allarme, la mia battaglia VR”, l’opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani, diventa un film in realtà virtuale, diretto da Elio Germano e Omar Rashid.

Circo Sciarra è a Villa Sciarra (Via delle Mura Gianicolensi, 11 – Roma), tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni comunicazionezipzone@gmail.com

Il programma completo è disponibile al link: https://www.zipzone.it

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

