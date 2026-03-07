Città metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma siglano un Protocollo d’Intesa per la cura dei territori

È stato siglato ieri presso la sede istituzionale di Palazzo Valentini il Protocollo d’Intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma, l’associazione di volontariato civico impegnata da oltre quindici anni nella promozione della cura dei beni comuni e nella diffusione di pratiche di cittadinanza attiva.

L’accordo è stato firmato da Rocco Ferraro, Consigliere delegato del Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri per Ambiente, Aree Protette e Tutela degli Animali, e da Cristiano Tancredi, Presidente di Retake Roma, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e della rete associativa impegnata nella tutela e valorizzazione dei territori.

Il Protocollo nasce con l’obiettivo di rafforzare e strutturare la collaborazione tra istituzioni e società civile per promuovere interventi diffusi di cura e valorizzazione degli spazi pubblici nell’area metropolitana di Roma Capitale, un territorio che comprende 121 Comuni e custodisce un patrimonio ambientale, storico e paesaggistico di straordinaria rilevanza.

«Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione che rafforza il rapporto tra istituzioni e terzo settore – ha dichiarato Rocco Ferraro –. Investire sulla formazione civica e ambientale significa credere nella possibilità di costruire territori più sostenibili e comunità più consapevoli, nelle quali ogni cittadino possa contribuire alla tutela del patrimonio comune. In un’area vasta e complessa come quella metropolitana, il coinvolgimento attivo delle comunità locali rappresenta una risorsa fondamentale».

Attraverso il Protocollo, la Città metropolitana di Roma Capitale metterà a disposizione le competenze tecniche e amministrative del Dipartimento III – Ambiente per supportare lo sviluppo e l’attuazione delle iniziative promosse da Retake nei diversi territori.

L’amministrazione metropolitana contribuirà inoltre a facilitare i rapporti tra l’associazione e le amministrazioni locali, favorendo il coordinamento istituzionale e semplificando i passaggi amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi. L’accordo prevede anche forme di sostegno alle spese sostenute per le attività di cura del territorio.

Uno degli aspetti qualificanti dell’intesa riguarda la promozione di percorsi formativi rivolti ai cittadini attivi e ai gruppi territoriali che intendono impegnarsi nella cura dei beni comuni.

Nell’ambito della collaborazione saranno organizzati momenti di formazione e di accompagnamento finalizzati a rafforzare le competenze civiche e operative dei volontari.

Le attività formative riguarderanno, in particolare, le modalità di attivazione e gestione di progetti di cittadinanza attiva, l’utilizzo degli strumenti di collaborazione tra amministrazioni e comunità locali, le tecniche di manutenzione leggera e riqualificazione degli spazi pubblici, nonché gli aspetti organizzativi e di sicurezza connessi alle attività di volontariato civico.

I percorsi saranno inoltre orientati alla condivisione di buone pratiche e alla costruzione di modelli replicabili di intervento nei diversi contesti territoriali della Città metropolitana.

«Per Retake Roma questo Protocollo rappresenta un passaggio particolarmente significativo – ha dichiarato il Presidente Cristiano Tancredi – perché consente di rafforzare una collaborazione istituzionale che negli anni ha già prodotto risultati concreti sul territorio. L’obiettivo è accompagnare e sostenere l’impegno delle comunità locali, favorendo la diffusione di pratiche di cura condivisa dei beni comuni e contribuendo alla costruzione di reti civiche sempre più solide».

Nel corso dell’incontro è stato ribadito come l’azione dell’associazione si fondi sul principio di sussidiarietà orizzontale, secondo cui cittadini e istituzioni collaborano nel rispetto dei rispettivi ruoli per promuovere la tutela e la valorizzazione degli spazi pubblici.

Attualmente nell’area della Città metropolitana sono già attivi dieci gruppi territoriali di volontari Retake e sono oltre 1400 le iniziative di cura del territorio realizzate negli ultimi anni.

Le attività spaziano dalla pulizia di strade e sentieri alla riqualificazione di aree verdi e spazi pubblici, dalla ridipintura di panchine e superfici vandalizzate alla cura di aiuole e piccoli giardini urbani.

Tra i primi interventi previsti nell’ambito della collaborazione figurano la riqualificazione di un parco giochi nel quartiere San Paolo a Roma, attraverso la realizzazione di una recinzione di protezione, e un progetto di valorizzazione urbana nel Comune di Tivoli che prevede la realizzazione di giardini verticali su alcune mura cittadine.

Il Protocollo d’Intesa siglato ieri rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento di un modello di collaborazione tra istituzioni e cittadinanza attiva orientato alla promozione della responsabilità civica, alla valorizzazione dei territori e alla costruzione di comunità più consapevoli e partecipi.

