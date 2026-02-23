Civitavecchia, il fiuto di Milton non perdona: un chilo di hashish sotto il sedile, due arresti

Il loro nervosismo è stato il primo indizio, ma è stato il fiuto infallibile di un “finanziere a quattro zampe” a chiudere il cerchio.

Due cittadini ecuadoriani, di 30 e 31 anni, sono finiti in manette dopo essere stati intercettati dai baschi verdi del Comando Provinciale di Roma presso il casello autostradale di Civitavecchia.

Il controllo al casello

La pattuglia del Gruppo locale stava effettuando i consueti controlli lungo le arterie di collegamento con la Capitale quando ha intimato l’alt al veicolo con a bordo i due uomini.

Le risposte vaghe, le contraddizioni e l’eccessiva agitazione dei passeggeri hanno spinto i militari ad approfondire l’ispezione, chiamando in causa l’unità cinofila.

Il fiuto di Milton

È bastato un solo giro attorno all’auto perché Milton, il cane antidroga in forza alla Guardia di Finanza, puntasse con decisione verso l’abitacolo.

La segnalazione si è rivelata esatta: nascosti sotto il sedile del passeggero, i finanzieri hanno rinvenuto diversi panetti di hashish per un peso complessivo superiore a un chilogrammo.

Il sequestro e il carcere

La droga, che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato diverse migliaia di euro, è stata posta sotto sequestro insieme al veicolo. Per i due trentenni sono scattate le manette con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, gli arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale “Borgata Aurelia”.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di contrasto ai traffici illeciti che le Fiamme Gialle hanno intensificato lungo le vie d’accesso a Roma e ai grandi snodi logistici della costa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.